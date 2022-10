Phil Collins y Genesis vendieron los derechos de sus canciones por más de 300 millones de dólares

Phil Collins y Genesis vendieron los derechos de sus canciones en más de 300 millones de dólares al Concord Music Group. La venta incluyó los derechos de publicación de la legendaria banda, así como una parte de los ingresos y masters de música grabada por Genesis.

Además, el acuerdo incluyó los temas de Collins como solista, así como la producción de Mike Rutherford con su banda, Mike & the Mechanics.

Según Billboard, la venta incluye éxitos como “In the Air Tonight”, “You’ll Be in My Heart” y “Against All Odds”. También están las versiones de “A Groovy Kind of Love” de Diane & Annita y “You Can’t Rush Love” de The Supreme.

Según los informes, Concord Music Group ahora tiene los derechos de las canciones de Genesis, que incluyen “Invisible Touch”, “Land of Confusion”, “In Too Deep” y “Follow You, Follow Me”.

En un comunicado publicado en The Wall Street Journal, el presidente de Concord, Bob Valentine, dijo que la compañía planea usar las redes sociales para llevar el catálogo a una audiencia más joven. “En el mundo en el que vivimos hoy con Facebook, Instagram, TikTok, todas estas cosas que impulsan el consumo de música antigua, definitivamente hay formas en que nosotros, como compañía discográfica, podemos revivir parte de esta música”, completó.

Phil Collins se retiró de los escenarios: “Ahora tengo que encontrar un trabajo de verdad”

El artista anunció que su el recital con Genesis del sábado 26 de marzo en Londres, en el 02 Arena, fue el último de su carrera. La leyenda de la música ya no puede tocar la batería por problemas en su espalda. “Ahora tendré que encontrar un trabajo de verdad”, bromeó mientras saludaba a los fans, según contó The Mirror.

Genesis -trío que completan el teclista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford- había anunciado la reunión para la gira The Last Domino? Tour, tras 14 años de ausencia de los directos, pero el año pasado cancelaron varias fechas a causa del Covid.