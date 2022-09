Macri, sobre su candidatura: “Si al final uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”

En alusión a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente se refirió a las eventuales postulaciones del PRO el año que viene.

Si bien en varias oportunidades, el ex mandatario Mauricio Macri dijo que no se “ha anotado” entre las candidatura a presidente para el 2023, en una entrevista en España, el dirigente del PRO abrió una posibilidad de entrar en carrera si no se dan ciertas condiciones.

En referencia a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que si no hay una “marcada diferencia” entre ellos en esa carrera, no va “a pedir el voto por uno”.

“Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, sostuvo en una entrevista con el medio español ABC. Después aclaró: “Estoy bien donde estoy”.

El ex presidente viajó a España para asistir al influyente Foro La Toja que está sesionando en Galicia, donde participó en el panel sobre "Iberoamérica en el nuevo orden mundial". Allí, brindó algunas entrevistas y aprovechó para disparar una vez más a la actual gestión, además de hablar sobre las próximas elecciones en Argentina.

“Creo en la sabiduría de la gente”, continuó Macri, en relación a los principales referentes del PRO. “Los veo muy bien a los dos, veo una evolución permanente; el camino a ser presidente no es de un día para el otro, es un proceso en el que se va madurando, se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a María Eugenia Vidal y a otros más del radicalismo los veo creciendo, aumentando su firmeza y su convicción en sus ideas”, agregó.