Belgrano de Córdoba le ganó 3-2 a Brown de Adrogué y logró el ascenso a primera

Belgrano de Córdoba volvió a primera división. El Pirata se consagró campeón del torneo de la Primera Nacional tras vencer a Brown de Adrogué por 3-2 en San Nicolás por la fecha 35° y consiguió el ascenso a la máxima categoría luego de tres de años.

El partido contó con la presencia de 22.000 hinchas del “Celeste” del barrio Alberdi de Córdoba que se trasladaron hasta el estadio San Nicolás de los Arroyos, escenario al que se mudó el partido debido a que la cancha de Brown tiene un aforo para apenas 4.500 personas.

Fue un encuentro cambiante, en el que el equipo de Guillermo Farré recién pudo celebrar sobre el final, tras estar dos veces abajo en el marcador.

Franco Benítez abrió la cuenta para Brown a los 27 minutos del primer tiempo y Pablo Vegetti, el goleador del Pirata, dispuso el empate de penal a los 34.

Ya en la segunda parte, el Tricolor volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Juan Mendoza, pero sobre el final los cordobeses iban a llegar al triunfo. Una vez más, el incansable Vegetti marcó la igualdad de penal y, a seis minutos para el cierre, Joaquín Susvielles decretó el 3-2 definitivo que desató el delirio de los más de 20 mil Piratas que coparon San Nicolás.

Belgrano de Córdoba, un campeón inapelable

Con este triunfo, el Pirata llegó a 73 puntos en 35 fechas. Lo sigue Instituto, con 62.

El equipo de Guillermo Farré presentó más de un 70 por ciento de eficacia con apenas un bajón entre las fechas 26 y 29 en donde apenas reunió dos puntos de 12, situación que en su momento no pudo ser aprovechada por Instituto y San Martín de Tucumán.

El puntero tiene jugadores que marcaron diferencia como el delantero Pablo Vegetti, goleador del certamen con 16 tantos, la experiencia en defensa de Maximiliano Rébola y Diego Novaretti, el incipiente talento de Bruno Zapelli y un arquero que fue seguridad absoluta cada vez que intervino como Nahuel Losada.

Además, Belgrano se hizo fuerte como local, un aspecto fundamental en la campaña de un campeón, con un 83 por ciento de eficacia y solo una derrota ante Mitre por 3 a 1.

Qué pasa con el segundo ascenso a la Liga Profesional

Además del campeón, el actual torneo de la Primera Nacional dará un segundo ascenso a la Liga Profesional que saldrá de un torneo reducido del que participarán los equipos ubicados del 2° al 13° puesto. El equipo que termine 2° (hasta ahora Instituto) irá directo a semifinales y el 3° ingresará en cuartos de final. Del 4° al 13° se enfrentarán a eliminación directa a un partido en cancha del mejor clasificado y con ventaja deportiva.

Hasta ahora los clasificados al reducido serían Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros, Almagro, Independiente Rivadavia, Defensores de Begrano, Deportivo Riestra y San Martín de San Juan.