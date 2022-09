Por “falta de garantía y transparencia” se suspendió de bingo Gigante Millonario

Julio Áyame, director del IMCREP (Instituto Municipal del Crédito Popular) decidió suspender el Bingo Gigante Millonario, que estaba previsto que se realice éste sábado 24 de septiembre, en la Plaza "25 de Mayo" de la Ciudad de Tinogasta; por fallas en el sistema que impedían garantías de seguridad y transparencia en la operatoria.

“Los técnicos estuvieron un tiempo prolongado tratando de solucionar el sistema, pero considerando que no había forma, se tomó la decisión de suspenderlo. Nuestra obligación es munir de transparencia cada paso que damos y más aún cuando se involucran los derechos de la gente, es por ello que consideramos lo correcto era suspenderlo, algo que no estaba previsto y pedimos disculpas. Entendemos el enojo de la gente y agradecemos a la gran mayoría que comprendió la situación, porque no estaban los aciertos correctos”.

Y agregó: “Hubo fallas en la conectividad de internet, y la próxima vez vamos hacer todo para que no existan inconvenientes, creo que actuamos de forma responsable más allá del malestar que nos genera tener que suspenderlo”.

El Bingo se realizaba de manera presencial y virtual, “asumo la responsabilidad que corresponde y agradecemos a los vendedores y participantes que adquirieron el cartón. El Bingo se realizará y esa tranquilidad queremos darle a la gente de Fiambalá y de otras localidades, ofrecemos todas las garantías que se realizará”.

Finalmente, Áyame, pidió a las personas que guarden el cartón y en la semana se informará la nueva fecha de realización.