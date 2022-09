Impacto en el mundo del deporte: Roger Federer anunció su retiro del tenis a los 41 años

Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional. El tenista, considerado uno de los mejores de todos los tiempos y ganador de 20 torneos de Grand Slam, confirmó que dejará el deporte profesional después de participar en la Laver Cup, que se realizará la próxima semana en la ciudad de Londres.

“La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito”, dijo en una carta que publicó en sus redes sociales junto con un video.

De esta manera, Federer le pondrá punto final a una gloriosa carrera desde el próximo 23 de septiembre en el reconocido estadio O2 Arena. Dentro de los atractivos que presentó el certamen será volver a ver al histórico Big Four: Roger, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray compartiendo el mismo equipo que será liderado por la leyenda Björn Borg.

En las últimas semanas, la prensa suiza había indicado que al ex número 1 del mundo se le había vuelto a acumular líquido en la rodilla que le fue operado, y eso habría sido clave para analizar los pasos a seguir en su trayectoria, que acumula un récord de 1251 triunfos y sólo 275 derrotas. Además de los títulos en los grandes torneos, Roger también se dio el gusto de ganar un oro olímpico en Beijing 2008 (dobles), una plata en Londres 2012 (singles) y la Copa Davis con el equipo de Suiza en 2014. En total, cosechó 103 títulos.

“De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte”, dijo en un fragmento de su carta.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, agregó en su comunicado para anunciar que su carrera llegó a su fin.