Whatsapp busca brindar mayor privacidad con su nuevo “Modo Incógnito”

Whatsapp constantemente actualiza sus versiones, las cuales llegan con nuevos cambios y funciones que buscan mejorar aún más la experiencia de sus usuarios. Ahora la app de mensajería confirmó que tiene en fase de prueba un nueva función: “Modo Incógnito”. Esta herramienta permitirá a los usuarios proteger aún más su privacidad dentro de la plataforma.

Gracias al “Modo Incógnito” las personas que utilizan Whatsapp podrán ocultar su número de teléfono solo cuando hablen con negocios u organizaciones en particular. Con esto busca evitar que el número de alguno de sus usuarios sea captado sin su consentimiento por empresas que luego invaden con contenido promocional o de spam, o pueden guardarlos como base de datos sin autorización.

El usuario tendrá la libertad de decidir si quiere ocultar su número o no en el momento de iniciar una conversación con un negocio o organización. Así también funcionará dentro de los grupos de Whatsapp, ya que la app permitirá que cada persona decida si quiere compartir su información de contacto con los usuarios que se encuentran en el grupo o no, ya que muchas veces son grupos masivos en donde hay personas que no están en nuestra agenda.

Este nuevo lanzamiento en desarrollo de Whatsapp tiene sentido ya que una información tan personal como es el numero de teléfono no debería ser de acceso tan fácil para cualquier persona, siendo que hoy en día la mayor carga de conversación se centra dentro de Whatsapp, porque las llamadas por línea o mensajes de textos de la vieja escuela quedan cada vez más en desuso.

Según informa WABetaInfo, esta función está en fase de prueba solo para algunos usuarios, y aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los dispositivos, se espera que Whatsapp la tenga lista para su uso en unos meses.

Aunque Whatsapp todavía es vulnerable al ingreso de diferentes virus que dan vuelta por la red, aun así la plataforma busca mejorar la seguridad de sus usuarios con esta nueva herramienta.

Esta es una función más que se suma a la lista de actualizaciones que Whatsapp tiene en agenda, no solo en el marco de la seguridad de sus usuarios dentro de la app sino también en diferentes herramientas que mejoraran el uso de sus funciones, algunas más esperadas que otras.