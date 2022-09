8 canciones para recordar el legado de Marciano Cantero

A finales de la década de los 70, se creó en Mendoza, una de las bandas más influyentes del rock nacional: "Los Enanitos Verdes". Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo iniciaron este lindo proyecto que empieza a consolidarse a inicios de la década de los 80 cuando se desplazan hacia Buenos Aires. Con la incorporación de otros dos integrantes, la banda empieza a grabar sus primeros discos con un notable crecimiento a medida que la carrera avanzaba.

Sin duda, la carrera de Cantero junto a Los Enanitos Verdes estuvo marcada por las grandes composiciones y letras con las que varias generaciones se sienten identificadas.

Acá revivimos 8 canciones para recordar al gran Marciano Cantero

La Muralla Verde (1986)

La canción fue lanzada el 20 de noviembre de 1986 y pertenece al álbum Contrarreloj. Fue producido por Andrés Calamaro y es una composición de Daniel Píccolo.

Eterna soledad (1996)

Marciano junto a Felipe Staiti compusieron los versos de Eterna Soledad, melodía que fue lanzada el 1 de enero de 1996 en el álbum Guerra Gaucha.

Sólo dame otra oportunidad (1986)

Incluida en el segundo disco de los mendocinos, con Andres Calamaro en los teclados. Una joya nostálgica e inolvidable.

Mi primer día sin ti (1994)

El fallecido Cantero también fue el compositor de Mi primer día sin ti, melodía que perteneció al álbum “Big Bang”. Álbum que presentaron en el Club Juventud Unida de Tinogasta en agosto de 1994, con viento zonda incluido.

Tus Viejas Cartas (1986)

Una inmensa power Ballads dedicada a Viviana, el gran amor de su su vida, la mujer que lo acompaño hasta su último minuto. Incluida en el disco 'Contrarreloj'.

Siglos de amor (1992)

"Sobre la mesa un antifaz y en un papel escrito, chau", canta Marciano con una voz quebrada y nostálgica. Inolvidable participación de BB Ferreira en el trombón y León Gieco para embellecer más aun esta balada del disco Igual que Ayer.

Guitarras blancas (1988)

Mucha repercusión para un sencillo que tuvo una alta rotación en el disco Carrusel. Con Ariel Rot como invitado en el saxo. Un funk endemoniado con el alma de James Brown y las guitarras de Prince.

No me Verás (1988)

Trás el disco Habitaciones Extrañas, llegó Carrusel, un álbum cargado de exitos y con letras que recuerdan a las grandes composiciones de nuestro rock de los 70's. No me Verás es un ejemplo de ello; "No quiero que te pongas triste si yo estoy mal", un consuelo para los fans.