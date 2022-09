Nuevos precios: estos son los autos más baratos del mercado

Con una inflación que corre a una velocidad de entre el 6 y el 7% mensual, los precios de los autos 0km sufren ajustes cada 30 días en el mercado local. A la dinámica propia de la economía argentina se suman factores propios del sector que empujan todavía más los valores por encima de los aumentos promedio, como faltantes de piezas y problemas logísticos en el nivel mundial.

Tras la publicación de los nuevos precios correspondientes a septiembre, casi no quedan modelos dentro del concepto de “accesibles” por debajo de los $3 millones, según las listas oficiales de las marcas. Vale aclarar una vez más que se trata de precios sugeridos; es decir, que pueden diferir respecto a los que se consigan en concesionarios.

Con una estrategia creciente en términos de autos electrificados, la marca japonesa mantiene al Etios y Yaris como dos modelos accesibles en el mercado. En lo que refiere al primero (que continúa siendo el 0km más barato de lista), se consigue en versión Hatchback a $2.857.000 y Sedán a $2.947.000. Para el Yaris, su otro modelo del segmento chico o segmento B, los precios son de $3.582.000 en su versión Hatchback y $4.040.000 para la Sedán. En todos los casos, para las versiones de entrada de gama.

Renault

El fabricante francés tiene una amplia gama de vehículos en el país y varios de ellos, de producción nacional. Es el caso del Logan, vehículo listado este mes a $3.309.00; Sandero, que figura a no menos de $3.321.400 y Stepway, con un piso de $3.800.000.

Chevrolet

En el caso de General Motors y su marca Chevrolet, lo que ocurre es que suele -como otras competidoras- topear a sus modelos. Por este motivo, se encuentran distintas versiones de un mismo auto a igual valor en sus precios de lista. No obstante, sigue teniendo dos modelos entre los más económicos: el Joy a $3.278.900 (o $3.390.900 en versión Plus) y el Onix, cuyo valor de lista es de $3.759.900 ($3.853.900 el Plus).

Volkswagen

La automotriz alemana actualizó sus valores en septiembre y casi todos sus vehículos se fueron por encima de los $4 millones. El remanente de stock del Gol Trend -se anunció el cese de fabricación pero aún quedan algunos disponibles- quedó valuado en $3.508.200 y la Saveiro -su pickup compacta- no baja de los $3.698.800. De ahí, todo para arriba siendo el Polo y el Virtus las opciones más accesibles ($4.088.350 y $4.004.650 respectivamente).

Al momento de publicar esta nota, Stellantis, dueña de las marcas Fiat, Citroën, Peugeot y Jeep, entre otras, todavía no había informado las actualizaciones.