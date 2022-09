El último disgusto de la reina Isabel II

La reina Isabel II murió este jueves a los 96 años. Su vida, además de las cuestiones políticas e históricas a las que estuvo ligada, tuvo un sinfín de peleas, distanciamientos y escándalos dentro de su familia, los Windsor. El último de ellos involucró a uno de sus nietos, el príncipe Harry y la esposa, Meghan Markle.

Los duques de Sussex abandonaron intempestivamente la Corona británica a comienzos de 2020 y se mudaron definitivamente a los Estados Unidos para iniciar una vida cercana a tareas de realización audiovisual y lejos de cualquier trabajo relacionado con la diplomacia.

Qué pasó entre la reina Isabel II y el príncipe Harry

El desencadenante del distanciamiento entre el príncipe Harry y Meghan Markle con la familia real británica habría sido desplante de la monarca de acuerdo a lo que señaló el libro Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan.

Esta obra señala que Isabel II le pidió a un asistente que sacara de cuadro una foto de los duques y Archie, en plena Navidad de 2019, en el momento en el que estaba más tensa la cuestión familiar. Fue minutos antes de que Isabel diera un mensaje desde su oficina.

El libro puntualizó que la reina miró por encima de la mesa donde estaban todas las fotografías de su familia e hizo un gesto de desaprobación. “Todas están bien, menos una. Esa, supongo, no la necesitamos”, habría comentado, antes de dar la orden de que sacaran el portarretrato en el que aparecía Harry, Meghan y Archie.

La decisión de la Reina se dio luego de que Harry había decidido irse a pasar las fiestas de ese año a Canadá, antes de desembarcar en forma definitiva en los Estados Unidos.

Cuando el príncipe William vio el mensaje televisado de Isabel II, en el que aparecían las imágenes de todos los parientes cercanos menos Harry, “se horrorizó”, aseguró el libro. De acuerdo a un informante, el segundo en la fila al trono británico le confió a su esposa Kate Middleton que su hermano iba a estar “terriblemente molesto”.

Más allá de las especulaciones que puede haber, luego de esa Navidad, la salida de Harry se dio en pocos días. “Sintió que él, Meghan y Archie fueron borrados de la familia”, agregó la nueva obra.

Cómo fue la salida de Harry de la Corona británica

Una vez que se dio la salida de los duques de Sussex de la Corona, que la prensa llamó Megxit, la pareja se asentó en California. Allí, tanto Harry como Meghan, empezaron una nueva vida alejada de las responsabilidades diplomáticas.

Para poder concretarlo, Harry tuvo que ponerse de acuerdo tanto con su abuela como con su padre, el príncipe Carlos. De esta forma, desde Buckingham, lo habilitaron a que pueda tener sus propios negocios.

Es así como el duque empezó a tejer relaciones con diferentes productores y plataformas para producir contenido en streaming. La explosiva entrevista que ambos dieron a Oprah Winfrey fue parte de su estrategia de mostrarse de manera diferente ante el público y, así, diferenciarse de los Windsor.

La relación entre los hermanos nunca volvió a ser la misma, a pesar del acercamiento que tuvieron cuando Harry estuvo en el entierro de su abuelo, Felipe de Edimburgo. Sin embargo, con su abuela parece que pudieron concretar algún encuentro más fraternal.