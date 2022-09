Calu Rivero habló de su embarazo y detalló la relación con Aíto de la Rúa

La actriz dijo que todavía no sabe el sexo de su bebé y que no se deciden por ningún nombre.

Fue una verdadera sorpresa la noticia sobre el embarazo de Calu Rivero que está de novia con Aíto de la Rúa. La actriz habló sobre cómo está anímicamente en este proceso y dio detalles de cómo se reencontró en su vida con el padre de su bebé en camino.

En una entrevista con LAM (América), Calu habló a la salida de la grabación de un nuevo podcast que conduce, en el que contó parte de lo que vivió con Juan Darthés. “Ya lo sané y en esa sanación es fácil contarla. La vida viene cuando hay sanación”, comentó.

Qué dijo Calu Rivero sobre su embarazo y la relación con Aíto de la Rúa

Desde hace un tiempo que Calu Rivero no compartía contenido en las redes sociales. Pero al reaparecer lo hizo con una noticia importante: está embarazada y de novia, otra vez, con Aíto de la Rúa.

“Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿qué te pasó?’. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, expresó la modelo.

La actriz dio detalles de su reencuentro con el papá de su bebé. “Fuimos novios. Nos conocíamos de antes. Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza. La vida. Lo que ya está escrito, yo que sé. ¿Qué decirte?”, se preguntó.

Calu explicó que cuando se separaron había sido definitivo, pero que su relación nunca fue mala. “Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. ¡Ni idea! Trece años después, quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, reflexionó.

Además, no quiso dar mucho detalle sobre qué semana de embarazo está pasando y contó que no se pregunta demasiado el sexo del bebé. “No importa, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro. Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende, pero que está escrito”, cerró

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La actriz y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa vivieron un romance en el 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado ella en aquel entonces, cuando tenía 21 años.

Luego, vivió un intenso pero breve romance con el documentalista ruso Andrey Manirko de quien se separó cinco meses después de haber hecho pública la relación.

Fue entonces que, tras la separación y 13 años distanciados, ella y el empresario volvieron a reencontrarse, pero mantuvieron el vínculo bajo total hermetismo. Hasta ahora, que salió a la luz la feliz noticia de que esperan su primer hijo juntos.