Miranda sobre los despidos en salud: "Estamos averiguándolo, porque nos resulta extraño"

El ministro político de Jalil agrego; "No estoy en la cartera de Salud. A mí se me dio el mandato de dar una solución y todavía no se pudo establecer lo que sucedió”.

El hecho de la semana, en lo gremial y político fue sin dudas el de los despidos de los trabajadores contratados del área de salud. Ayer el ministro de gobierno Juan Cruz Miranda se reunió con los trabajadores del hospital de tinogasta y les confirmó que serán reincorporados a sus puestos de trabajo.

Tras la reunión, lo curioso fueron las declaraciones del funcionario ante la consulta del origen de las desafectaciones, este expresó: “estamos averiguándolo, porque nos resulta extraño. Es un caso extraño. Ellos no pudieron explicarlo. No estoy en la cartera de Salud. A mí se me dio el mandato de dar una solución y todavía no se pudo establecer lo que sucedió”.

En cuanto a las reincorporaciones, el propio ministro declaró que “llegamos a un acuerdo con los dos profesionales. Pudimos hablar con ellos. Me parece que se justificaba venir y escucharlos y saber la versión de lo que había sucedido. La solución es que básicamente en cuanto a su situación, se vuelva a como estaban antes”.