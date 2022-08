El Gobierno solicitó la conciliación pero los gremios docentes igual confirmaron la medida de fuerza

“Habiendo tomado conocimiento de las medidas de fuerza anunciadas por la Intersindical Docente (ATECA, UDA, SADOP, SUTECA y SIDCA), y a fin de garantizar el dictado normal de clases, el Ministerio de Educación de la provincia le solicitó a la Dirección Provincial de Inspección Laboral el dictado de la conciliación obligatoria entre ambas partes”, se informó oficialmente desde el Gobierno anoche a última hora.

Los gremios, en tanto confirmaron rotundamente, que ellos no tienen constancia de esta medida de la Dirección de Inspección Laboral y por lo tanto, si la conciliación recién materialmente se va a notificar a primera hora del lunes, adelantaron que la medida de fuerza como tal se mantiene y que durante la jornada ya en marcha, se indicaran los pasos a seguir.

Este lunes y martes la Intersindical docente había anunciado que iba a llevar adelante la primera medida de fuerza propia de este año, luego de no haber obtenido respuesta a los requerimientos de aumentos salariales, por cuanto el incremento propuesto por el Ejecutivo provincial no fue satisfactorio. Luego que se conociera la novedad de la conciliación obligatoria, que como tal no fue comunicada los gremios, uno de ellos salió a ratificar la medida de fuerza. Es el caso de SIDCa, quienes informaron a sus afiliados que "la medida de fuerza de mantiene firme y ante comentarios maliciosos de que habría una conciliación obligatoria, se le manifiesta a toda la docencia que la misma no se notificó y por lo tanto, seguimos en la lucha".

En el medio, en las últimas horas y según ATECa, para desalentar a la docencia a plegarse al paro, se hizo circular vía redes sociales un mensaje, donde se refería que los gremios durante la paritaria se habían opuesto a la Jornada Completa para estar en favor de la Jornada Extendida, la que no sería favorable para los maestros en cuanto a lo salarial y el puntaje. Al respecto, el gremio mayoritario de la docencia catamarqueña, advirtió que "ante versiones que circulan por los grupos de WhatsApp, con el único fin de desalentar la gran adhesión al paro de lunes y martes, se está intentando confundir a los docentes con la circulación de mentiras".