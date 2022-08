Netflix: todas las películas y series que llegan en septiembre

Netflix ha confirmado sus estrenos para el mes de septiembre y entre lo más destacado en cuanto a series se encuentra el estreno de la temporada 5 de Cobra Kai. En cuanto a películas se destaca Rubia la película que tiene a Ana de Armas como Marilyn Monroe.

Series

Queen of the South: Temporada 5

Tras la reaparición de alguien familiar, Teresa reconsidera su reinado e intenta mantenerse un paso al frente de los mafiosos despiadados y de la CIA. Disponible el 1/9/2022.

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 7

Con la Waverider destruida, las Leyendas quedan atrapadas en 1925, donde intentan salvar la historia con la ayuda del excéntrico doctor Gwyn Davies. Disponible el 1/9/2022.

El diablo en Ohio

Decidida a proteger a una paciente que se escapó de una secta misteriosa, una psiquiatra acoge a la chica, pero pone en riesgo su vida y a su familia. Disponible el 2/9/2022.

You’re Nothing Special

La vida de Amaia en una nueva ciudad se pone interesante cuando en la escuela circula el rumor de que ha heredado los poderes mágicos de su abuela. Disponible el 2/9/2022.

Quién da más por mi casa

Propietarios de EE. UU. les ofrecen sus casas a cuatro inversionistas de trayectoria, con la esperanza de lograr un trato que les cambie la vida. Disponible el 2/9/2022.

Hermanos al acecho

En esta competencia de citas, un grupo de solteros viaja con sus hermanos a una lujosa residencia, donde intentarán encontrar el amor y ganar USD 100 000. Disponible el 2/9/2022.

Falsas identidades

Zoe y Becca se disponen a crear un imperio de identificaciones falsas, pero cuando el negocio empieza a crecer, su vida delictiva se vuelve muy real. Disponible el 2/9/2022.

La fabulosa vida de las esposas de Bollywood: Temporada 2

En una temporada de nuevos comienzos, las mujeres redefinen sus relaciones, carreras y metas. Pero siempre con la picardía que las caracteriza. Disponible el 2/9/2022.

Cobra Kai: Temporada 5



Mientras Terry conduce a Cobra Kai hacia un nuevo régimen, Daniel, Johnny y un viejo aliado unen sus fuerzas en una batalla que va más allá del dojo. Disponible el 9/9/2022.

Narcosantos

Un empresario se une a una misión secreta del Gobierno para capturar a un capo de la droga coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales. Disponible el 2/9/2022.

El Rey, Vicente Fernández

Desde sus orígenes humildes hasta el estrellato. La vida y carrera del ícono de la música mexicana Vicente Fernández a lo largo de siete décadas. Disponible el 14/9/2022.

Desaparecida en Lørenskog

Desaparece la esposa de un millonario, y la policía debe lidiar con la prensa y engañosos informantes para llegar a la verdad. Basada en hechos reales. Disponible el 14/9/2022.

Santo

Dos policías deben aprender a trabajar juntos para capturar al narcotraficante más buscado del mundo, cuyo rostro jamás se ha revelado. Disponible el 16/9/2022.

Destino: La saga Winx - Temporada 2

Los estudiantes de Alfea deben proteger a Solaria de poderosos enemigos que quizás ya estén dentro de la escuela, y Bloom intenta controlar sus poderes. Disponible el 16/9/2022.

El amor es ciego: Después del altar - Temporada 2

Llegó el turno para otro grupo de personas solteras que buscan el amor... sin conocerse cara a cara. ¿Saldrán enamoradas o desilusionadas? Disponible el 16/9/2022.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 8

En la última temporada, Jake, Amy y el resto del equipo lidian con retos personales y profesionales, además de sus locuras habituales. ¡Nueve nueve! Disponible el 20/9/2022.

Iron Chef: México

En esta competencia, talentos en ascenso se enfrentan a tres de los mejores chefs de México para ganar la catana mítica y el título de Chef Legendario. Disponible el 21/9/2022.

Diseñando Miami

El matrimonio y los negocios son complementarios para Ray y Eilyn Jimenez, quienes, con sus respectivas empresas, remodelan lujosos hogares de Miami. Disponible el 21/9/2022.

Rescate en una cueva de Tailandia

Un equipo de fútbol juvenil tailandés y su entrenador quedan atrapados en una cueva, y el mundo entero sale a su rescate. Inspirada en hechos reales. Disponible el 22/9/2022.

Las de la última fila

Cinco mujeres treintañeras, amigas desde la adolescencia, se reúnen para su escapada anual. Pero, esta vez, a una le acaban de diagnosticar cáncer. Disponible el 23/9/2022.

Dinastía: Temporada 5

Esta temporada, los juegos de poder, las rivalidades entre hermanos y los sabotajes no dan tregua para los Colby y los Carrington. Disponible el 24/9/2022.

Jugando con fuego: Brasil

Un nuevo grupo de atractivos solteros brasileños llega al paraíso y pone a prueba sus deseos en busca de un premio que podría cambiarles la vida. Disponible el 28/9/2022.

Entergalactic

La música, el arte y la moda se fusionan en esta película animada que sigue a dos almas que exploran los imprevistos laberintos del amor en Nueva York. Disponible el 30/9/2022.

¿A quién le gusta mi follower?

Tres influencers ayudan sus seguidores a delimitar una serie de posibles citas, con la esperanza de intercambiar los «me gusta» por amor verdadero. Próximamente.

Películas

Romance en Verona

El viaje soñado de Julie a Verona, Italia, da un giro cuando descubre que la casa que alquiló está ocupada por un atractivo desconocido. Disponible el 1/9/2022.

Todos a bailar

Atrapado en un pequeño pueblo donde bailar es ilegal, un adolescente citadino se rebela y se enamora de la hermosa hija del pastor. Disponible el 1/9/2022.

Un lugar llamado Notting Hill



Un encuentro casual une al reservado dueño de una librería William Thacker y al ícono de Hollywood Anna Scott, que se entregan a un romance inesperado. Disponible el 1/9/2022.

Jane Eyre

Expulsada de la casa Thornfield, la institutriz Jane Eyre reflexiona sobre su juventud y los eventos que la llevaron a los páramos neblinosos. Disponible el 1/9/2022.

Ni idea

Una entrometida estudiante de Beverly Hills recibe más de lo que imaginaba cuando se ofrece a cambiar el look de una alumna sin sentido de la moda. Disponible el 1/9/2022.

Vecinos

Tras sufrir una crisis nerviosa, Walter se muda al campo. Pero su esperanza de una vida tranquila se esfuma cuando conoce a sus ruidosos vecinos. Disponible el 1/9/2022.

Ellas mandan

Una veterana presentadora de TV está a punto de perder su trabajo. Pero la incorporación de una mujer en su equipo podría ser justo lo que necesita. Disponible el 7/9/2022.

En las buenas y en las malas

Cuando su novia queda embarazada, Sebastián decide pedirle matrimonio. Pero la seductora hija de su jefe aparece solo para complicar las cosas. Disponible el 7/9/2022.

Final del camino

Una viuda debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro. Disponible el 9/9/2022.

Sin aliento

En este drama romántico de gran impacto visual, una talentosa buceadora se sumerge en un profundo y destructivo amor con su instructor de apnea. Disponible el 9/9/2022.

Inseparables

Un empresario rico con tetraplejia necesita a alguien que lo cuide y contrata a un jardinero como asistente terapéutico. Basada en una historia real. Disponible el 9/9/2022.

La escuela católica

En 1975, tres estudiantes de una prestigiosa escuela católica masculina en Roma cometen un crimen terrible que impacta a sus compañeros y su comunidad. Disponible el 14/9/2022.

El hombre invisible

Tras escapar de una relación abusiva y controladora con un genio de la tecnología, una mujer es víctima del acoso de una entidad invisible. Disponible el 14/9/2022.

Zombieland: Tiro de gracia

El grupo de cazadores de zombis vuelve para encontrarse con supervivientes rezagados y luchar contra un nuevo tipo de muertos vivientes. Disponible el 15/9/2022.

Revancha ya

Una chica popular destronada en una escuela privada hace un acuerdo secreto con una nueva estudiante para vengarse de los enemigos de ambas. Disponible el 16/9/2022.

Espejo, espejo

Cuatro empleados en crisis se enfrentan a sus propios reflejos en el espejo antes del 50 aniversario de la empresa de cosmética en la que trabajan. Disponible el 16/9/2022.

Yo era famoso

La exestrella de una banda de chicos obtiene una segunda oportunidad de llegar a la cima cuando se une a un talentoso baterista. Disponible el 16/9/2022.

Lou

Una tosca mujer jubilada lucha contra los elementos y su propio pasado oscuro cuando la hija pequeña de una vecina es secuestrada durante una tormenta. Disponible el 23/9/2022.

ATENEA

El trágico asesinato de un joven desata una guerra en la comunidad de Atenea, con los hermanos mayores de la víctima en el centro del conflicto. Disponible el 23/9/2022.

Un jazzista en clave de blues

El relato de Tyler Perry de amor prohibido y drama familiar desentraña 40 años de secretos y mentiras con una banda sonora de blues en el sur de EE. UU. Disponible el 23/9/2022.

Fullmetal Alchemist: La alquimia final

El largo y tortuoso viaje de los hermanos Elric llega a su épico final, en el que deben enfrentar una amenaza de otro mundo que afecta a todo el país. Disponible el 24/9/2022.

Rubia

Ana de Armas protagoniza este retrato ficticio y audaz de la vida de la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe. Basado en la novela de Joyce Carol Oates. Disponible el 29/9/2022.

Rainbow

Película que narra los altibajos de una adolescente en una versión contemporánea inspirada en el clásico literario «El maravilloso mago de Oz». Disponible el 30/9/2022.

Documentales y especiales

Ronaldo

Un retrato del aclamado héroe del fútbol portugués Cristiano Ronaldo que sigue su carrera y su vida personal, además de revelar cómo lidia con el estrellato. Disponible el 1/9/2022.

Manny Pacquiao: El gigante del ring

Este documental traza el recorrido de Manny Pacquiao de la pobreza extrema a la fama mundial como uno de los más grandes competidores del boxeo. Disponible el 1/9/2022.

Al mando de tu economía

Asesores financieros comparten consejos sencillos para gastar menos y ahorrar más con personas que busca controlar su dinero y alcanzar sus metas. Disponible el 6/9/2022.

Al descubierto: La regata del siglo

La tripulación del yate Australia II recuerda la motivación, dedicación e innovación que dio paso a su victoria histórica en la Copa América de 1983. Disponible el 6/9/2022.

Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível

El comediante brasileño Rodrigo Marques habla sobre un viaje particularmente loco a un famoso archipiélago, los traumas de su vida y más. Disponible el 6/9/2022.

Asesinos de la India: Diario de un asesino en serie

El asesinato de un periodista se da por resuelto cuando hallan al sospechoso, hasta que un cuaderno revela otras 13 víctimas... y posible canibalismo. Disponible el 7/9/2022.

Chef's Table: Pizza

Descubre las mejores pizzas del mundo, preparadas por reconocidos chefs que sazonan cada porción con pasión, creatividad y esfuerzo. Disponible el 7/9/2022.

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Jo Koy se adueña del escenario con un apasionante análisis sobre estornudar en público, la perseverancia, la apnea del sueño y perderse en Filipinas. Disponible el 13/9/2022.

Los pecados de nuestra madre

La búsqueda de los hijos de Lori Vallow sacó a la luz una serie de muertes sospechosas, un nuevo marido que compartía su ideología... y asesinato. Disponible el 14/9/2022.

Liss Pereira: Adulto promedio

La comediante Liss Pereira habla sobre las relaciones, la adultez y sobre estar ahí en medio —ni perfecto, ni tan mal en un mundo de extremos. Disponible el 15/9/2022.

Patton Oswalt: We All Scream

Patton habla sobre los riesgos de hacerse mayor, sus fallidos planes de cuarentena y más en este especial de stand up que también dirigió. Disponible el 20/9/2022.

Bling Ring: La verdadera historia de los robos en Hollywood

Un grupo de adolescentes de L. Á. arrestados en 2009 por robar casas de celebridades provocó una locura mediática. Dos de ellos cuentan su historia. Disponible el 21/9/2022.

Un viaje al infinito

Este documental perfila a pioneros en matemáticas y física en todo el mundo que intentan explicar el infinito... y encontrarlo. Disponible el 21/9/2022.

Nick Kroll: Little Big Boy

Un nuevo especial de stand up de Nick Kroll. Disponible el 27/9/2022.

Niños y familia

Conejo samurái: Las crónicas de Usagi - Temporada 2

Los yokai ya no son sus enemigos, y Usagi y el equipo disfrutan de la paz, pero pronto deben prepararse para una invasión de alienígenas malvados. Disponible 1/9/2022.

LOL Surprise: Casa de sorpresas

Para sorprender a sus amigas, Royal Bee compra su restaurante favorito con la idea de convertirlo en el mejor punto de encuentro. ¡Qué gran proyecto! Disponible 1/9/2022.

Eva y Beba y el fantasma del baño de chicas

Niebla fría y blanca. Tuberías ruidosas. Una voz inquietante que viene del desagüe. ¿Está embrujado el baño de la escuela? ¡Eva y Beba lo investigan! Disponible 2/9/2022.

Eva y Beba

Beba descubre que su vecina Eva tiene un don para la magia y hace equipo con ella para hechizar a su hermana mayor y hacerla bailar... ¡para siempre! Disponible 2/9/2022.

Eva y Beba: Destinadas a la danza

Eva y Beba se apuntan al ballet y descubren que bailarán en un recital frente a cientos de personas. Es hora de salirse de esto ¡y rápido! Disponible 2/9/2022.

Ada Magnífica, científica: Temporada 3

La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos tienen grandes preguntas... ¡y unen fuerzas para encontrar todas las respuestas! Disponible 3/9/2022.

Dolittle

Cuando la reina Victoria se enferma, el solitario doctor Dolittle, su joven aprendiz y sus amigos animales se lanzan en busca de una cura mágica. Disponible 14/9/2022.

Perros en el espacio: Temporada 2

Con la Tierra en peligro, un grupo de científicos envía a perros genéticamente modificados al espacio para que encuentren un hogar para todos. Disponible 15/9/2022.

Ve, perro. ¡Ve!: Temporada 3

Las aventuras del equipo dan un giro inolvidable cuando Tag, Scoochi y sus amigos le dan la bienvenida a una nueva familia y le enseñan la ciudad. Disponible 19/9/2022.

El mundo de Karma: Temporada 4

Con nuevas canciones y aventuras, Karma se abre camino entre rimas y enfrenta desafíos, sin nunca dejar atrás a su familia, amigos ni a su comunidad. Disponible 22/9/2022.

Pokémon: Las crónicas de Arceus

Mientras investigan la leyenda del mítico Pokémon Arceus, Ash, Goh y Dawn descubren un plan del equipo Galaxia que amenaza al mundo. Disponible 23/9/2022.

My Little Pony: Deja tu marca - Capítulo 2

Algo ocurre con la magia de Equestria, y el festival anual del Día de Bahía Yeguamar va directo al fracaso. ¿Podrá Zipp descifrar el problema? Disponible 26/9/2022.

Bebés llorones: Lágrimas mágicas - Temporada 2

En esta tierra mágica, los bebés viven emocionantes aventuras... ¡y superan todos los desafíos con sus poderes especiales! Disponible 27/9/2022.

Anime

Ouran High School Host Club

Tras romper por accidente un valioso jarrón, una humilde estudiante se ve obligada a trabajar para un exclusivo club de su escuela. Disponible 1/9/2022.

Belle

En el mundo virtual de U, una famosa cantante y un usuario llamado el Dragón se embarcan juntos en una aventura que empieza a afectar su mundo real. Disponible 7/9/2022.

Hogar a la deriva

Un verano fatídico, un grupo de niños a la deriva en un edificio de departamentos abandonado debe encontrar el camino de regreso a casa. Disponible 16/9/2022.

Cyberpunk: Edgerunners

En una realidad distópica repleta de corrupción e implantes cibernéticos, un joven talentoso e impulsivo intenta convertirse en un mercenario. Próximamente.