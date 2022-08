Una muestra con autos de Fangio fue inaugurada en Tecnópolis

Cuatro de los autos del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio con los que obtuvo victorias a lo largo de su carrera en el automovilismo, junto a varios de sus trofeos, forman parte de la exhibición en su homenaje que fue inaugurada este sábado en Tecnópolis, la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande Latinoamérica.

La exhibición fue inaugurada por el ministro de Cultura, Tristán Bauer y la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt, junto a uno de los hijos Fangio, Rubén, y su nieto Leonel, además del presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

Bauer destacó que "está es una oportunidad para conocer de cerca como eran los autos en los que hace 70 años se corría a velocidades que son muy parecidas a las que se alcanzan hoy, y eso demuestra la audacia y la destreza de los pilotos de la generación de Fangio".

"En Tecnópolis además van a poder ver cómo funciona el motor de un auto, o el de una moto, y van a poder aprender muchas cosas que están vinculadas con el automovilismo desde la ciencia o la industria y para eso hay un gran trabajo de todos los trabajadores y guías del parque", completó.

Rubén Fangio, hijo del quíntuple campeón mundial, agradeció a los presentes y señaló que "a medida que uno conoce más sobre la carrera de Fangio empieza a entender muchas cosas desde los detalles; a mi padre una vez lo cronometraron 315 kilómetros por hora, que es una velocidad de la fórmula uno actual, y eso no solo habla de su capacidad, sino de su coraje".

Juan José Carli, presidente de la Fundación Fangio, afirmó: "todos los argentinos deberían tener la posibilidad de conocer el museo de Balcarce, no solo porque es uno de los más bellos, sino porque cuenta una parte muy importante de nuestra historia; hemos llevado piezas del museo a distintos lugares, pero debo decir que el amor con el que las recibieron en Tecnópolis hizo posible una de las mejores puestas fuera de Balcarce".

María Rosenfeldt, la directora de Tecnópolis, le agradeció a los trabajadores del predio por el trabajo en la exhibición y destacó que "está muestra abre la puerta al diálogo integeneracional, es una invitación a visitar Tecnópolis en familia para que abuelos y padres le cuenten estas historias a los más jóvenes; ese diálogo es muy importante para nosotros y por eso está exhibición forma parte de la diversidad de propuestas de ciencia, arte, cultura, deporte e industria con la que queremos reflejarnos como argentinos y argentinas".

Las piezas centrales de este homenaje a Fangio son cuatro autos que viajaron desde el museo que en honor al automovilista se construyó en la localidad bonaerense de Balcarce, su ciudad natal.

Se trata del Ford V8 Baquet con el que Fangio participó de su primera competencia automovilística en la ciudad balnearia de Necochea el 27 de Marzo de 1938; el clásico Chevrolet Coupé 1939 comprado por Fangio gracias a una colecta organizada por sus amigos con la que se inició como piloto en Turismo Carretera; la Ferrari 166, con el que hace su debut en el Gran Premio de Monza en 1949, logrando la victoria tras superar a Ascari, Villoresi y Bonetto que tripulaban los coches oficiales; y "La Negrita", el Ford T, un verdadero símbolo en la historia deportiva de Fangio con el que corrió cuatro competencias en la categoría Mecánica Nacional, logrando un primer puesto (Rosario), dos terceros (Retiro y Mendoza) y registrando un abandono (Necochea).

Además, están exhibidos copas, trofeos, plaquetas, obras de arte, indumentaria de la época y distintos materiales audiovisuales que recorren la historia de Fangio.

Los visitantes son recibidos por una pantalla gigante que muestra imágenes del operativo para el traslado de los automóviles desde Balcarce hasta el predio de Villa Martelli que ocupa Tecnópolis, y una vez que entran al recintos además de la exhibición de las piezas se encuentran con una pared de fotografías de Juan Manuel Fangio pilotando esos cuatro vehículos en distintas carreras, un muro con afiche publicitarios de carreras en las que participó y otra pantalla que reproduce piezas audiovisuales sobre distintas hazañas automovilísticas del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.

Rodrigo, un comerciante de Florencio Varela que llegó con sus hijos adolescentes, le contó a Télam: "Mi papá fue el que me inculcó la pasión por el automovilismo, me llevaba a las carreras de turismo carretera, pero lo que yo siempre recuerdo es que después que murió Fangio él me llevó al museo de Balcarce y yo me había quedado muy impactado".

"Más de grande logré dimensionar la importancia histórica de la figura de Fangio, que va mucho más allá de los cinco campeonatos de Fórmula 1; tenía pendiente llevar a mis hijos al museo de Balcarce, pero cuando ellos me contaron que estaba está muestra acá no dudamos un segundo en venirnos", agregó.

Daniela, una trabajadora doméstica de Tres de Febrero que llegó a la muestra junto a su familia dijo a Télam: "Con mi marido una de nuestras primeras salidas de novios fue a Tecnópolis en 2013 o 2014, y los chicos todavía no habían venido con la escuela así que decidimos traerlos para que conozcan; nosotros no recordábamos mucho o se ve que en ese momento no le prestábamos atención a las cosas para los chicos porque la verdad es que nos encontramos con muchas cosa muy lindas que nos dan ganas de volver".

"Estábamos recorriendo el parque cuando vimos el cartel de la muestra de Fangio, y como a mi marido le gustan los autos nos vinimos, está muy bien puesta y yo que no conozco nada de tema aprendí un montón; además es impresionante poder caminar alrededor de los autos y ver cómo era que manejaban o tenían que pasar los cambios, son muy rústicos", añadió.

Las piezas exhibidas forman parte de la exposición permanente del Centro Tecnológico Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio; esta muestra cuenta con el apoyo de Nación Seguros y Cigliutti Guerini Klasse, concesionaria oficial Mercedes Benz.

Durante veinte años, entre 1938 y 1958, Fangio participó en 200 competencias y obtuvo 79 victorias en las categorías Turismo Carretera, Mecánica Nacional Argentina, Fórmulas Uno y Dos Internacional, autos de Grand Prix, Sport y Fórmula Libre.

En esta undécima edición y bajo el lema "Argentina soberana, creando futuros", Tecnópolis presenta más de 70 espacios con propuestas interactivas entre los que se destacan Tierra de Dinos, el Asombroso Parque de Zamba y Nina, La Casa del Coloso, La Academia Espacial, la muestra homenaje María Elena Walsh y el Espacio de Bichos.

Tecnópolis abre con entrada libre y gratuita los jueves y viernes de 10 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19; se puede ingresar por cualquiera de sus dos entradas: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220.