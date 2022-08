Habló Máximo Kirchner y le dio un particular consejo a Rodríguez Larreta

El líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, fue uno de los principales oradores en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica, en Avellaneda, y, durante su discurso cargó contra Juntos por el Cambio y le realizó un particular pedido al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Se trató de la primera aparición en público del diputado nacional, tras el pedido de 12 años de condena del fiscal Diego Luciani a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad.

“Al jefe de Gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense. Me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, cargó el hijo de la vicepresidenta.

Y continuó contra Larreta, uno de los posible candidatos a presidente por Juntos por el Cambio: “Si aspira realmente a gobernar, que se le pare de manos y le demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas tiene el coraje por no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.

Las manifestaciones a favor de CFK

Por otro lado, Máximo hizo referencia a los militantes kirchneristas que se manifiestan a favor de la vicepresidenta y sentenció: "Si a Cristina la está defendiendo la gente es porque cuando tuvo que pulsear con los poderoros siempre fue en función de los intereses de las mayorías”.

“La mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar”, añadió.