Julián Montoya: “Estábamos para jugar dos horas más”

La selección argentina de rugby volvió a dar el golpe en el Rugby Championship al vencer por segunda vez en su historia (primera vez en Nueva Zelanda) a los All Blacks, uno de los mejores equipos del planeta en este deporte. Fue por 25 a 18 en el Oregantheory Stadium, de la ciudad de Christchurch, en el marco de la tercera fecha del torneo.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán Julián Montoya no ocultó su alegría: “Estábamos para jugar dos horas más. Estamos escribiendo una página más en la historia de Los Pumas. Los que nos ponemos la camiseta representamos a un montón de gente. Es un orgullo ser parte de este equipo”

“Es algo que venimos laburando un montón. Hoy tenemos jugadores con más experiencia. Muchos de los hábitos que se vieron hoy lo venimos trabajando. Es no pensar en el resultado, sino en la próxima acción”, resaltó el hombre de los Leicester Tigers. Con este resultado, los albicelestes repitieron el hito de noviembre 2020, cuando triunfaron en Sidney.

Además de la defensa, una de las claves para la victoria del conjunto nacional fue la patada de Emiliano Boffelli, quien fue el máximo artillero del partido con 20 puntos. “Estoy emocionado. No fui parte la última vez, me quedó ese sabor amargo de no poder estar por lesión. Es mucha la presión que se siente, y sentía que el equipo dependía de mí, de que meta los puntos. Se me vino todo en la cabeza.”

“La figura, el equipo, tremendo partido. La defensa en los últimos minutos. El equipo lo hizo. Es un orgullo pertenecer a este equipo”, concluyó con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.