“El mensaje de artistas como Dylan y Spinetta sigue más vigentes que nunca”

Entrevista con el periodista y memoria viva del rock, que repasa la historia del género pasando por The Beatles, la poesía beat y los inicios del rock argentino.

Alfredo Rosso es uno de los más importantes y consultados periodistas de rock vernáculo. En esta nota repasó los inicios del rock n’roll en los EEUU, la irrupción de The Beatles en el mapa de la música mundial y el impacto que esto tuvo en nuestro país para la conformación de un movimiento de rock argentino. Además, dio detalles de la propuesta de los poetas de la beat generación y de porqué podeos seguir hablando de contracultura.

- Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se vivía en los Estados Unidos un Estado de Bienestar. En este contexto los jóvenes norteamericanos van a encontrar en el rock and roll la mejor manera de divertirse con códigos y música propios ¿Se puede decir que todo comenzó de esta forma?

- Exactamente, y también con la necesidad de toda una generación de expresarse y de alguna manera dejar atrás el modelo de sus padres, sus maestros y otras figuras de autoridad. Pero a esta sensación que estaba latente, le faltaba un elemento que fuera un gatillo que disparara esa nueva actitud de los jóvenes. Y ese gatillo fue el rock and roll que fue una música que esos adolescentes norteamericanos por fin sintieron como propia. Estamos hablando de Bill Halley y sus Cometas pero especialmente de Elvis Presley. De allí en más van a surgir todos los rockers iniciáticos, como Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Buddy Holy y todos los demás. Dándole el primer impulso a la aparición del rock sobre el planeta entre los años 1954 y 1959.

- Hubo un grupo de escritores nucleados en la llamada Generación Beat que van a mostrar la otra cara del sueño americano ¿Quiénes eran Ginsberg, Kerouac y Borroughs por ejemplo?

- Hubo una siguiente generación de músicos provenientes del campo del folk a partir de los primeros ’60 que provenían de ciudades como Nueva York y Boston como Fred Neil, Joan Baez y especialmente Bob Dylan quien va a producir una verdadera revolución en las ideas a trvés de sus letras, donde hablaban de los derechos de las personas y la guerra y la paz en tiempos en que el mundo estaba atravesando la Guerra Fría y la llamada Crisis de los Misiles en Cuba que estuvo a punto de desatar la tercera guerra mundial a escala atómica. Y que van a tener como referencia la literatura de los Beats. Un grupo de escritores que habían puesto sobre el tapete en libros como “En el camino “(1951) de Jack Kerouac, una manera de vivir de forma diferente sin seguir el modelo de las sociedades de consumo. Planteando que estaba bien tener para comer, vestirse y pagar un techo donde pasar las noches. Pero que también la existencia implicaba otras cosas incluyendo objetivos espirituales y afectivos. Por eso los Beats invitaban a aquella generación a recorrer nuevos caminos y geografías para conocer gente nueva y así darle a la vida todo su potencial.



- Poesías y sonidos que van a impactar de lleno en nuestro país para terminar de moldear la identidad del primer rock argentino.

- Exactamente. Cuando ese germen del primer Rock Nacional se vaya sofisticando a principios de los ‘70 y vayan apareciendo personajes y grupos fundamentales como Charly García, Pedro y Pablo, Manal, Vox Dei, Pappo´s Blues, La Pesada del Rock And Roll alrededor de la figura convocante de Billy Bond. Y más tarde cuando con la separación de Almendra se formen tres muy buenas bandas como Pescado Rabioso, Aquelarre y Color Humano. Por eso en esta primera etapa de oro de nuestro rock se puede ver ya una identidad propia muy marcada y una música que evoluciona y mira hacia adelante.

- ¿Podemos seguir hablando de Contracultura?

- Creo que sí, desde el rock de la resistencia de los años ’70 que podemos corporizar en Seru Giran con letras emblemáticas como “Canción de Alicia en el país” por ejemplo. Pasando por el alivio que trajo la llegada de la democracia en una década del ‘80 que contaba con una nueva generación que ya no hablaba tanto de las utopías de cambio, sino de una necesidad más hedonista. Un rock por un lado de carácter más divertido que va a encarnar en bandas como Virus o Los Twist y por el otro, uno más compenetrado como Soda Stereo, Sumo y Los Redondos. Hasta que en los ‘90 entremos aun nuevo rock de resistencia en este caso a las políticas de pobreza y exclusión que impuso el neoliberalismo y que dio paso a la fusión de ritmos y estilos ya entrando al nuevo milenio.

- ¿Cómo ves la escena actual del rock local donde las bandas apuestan fuertemente por la autogestión y la independencia?

- La característica fundamental de esta etapa es que ha vuelto a renacer la escena independiente con mucha fuerza.En parte porque la revolución tecnológica le ha permitido a los grupos que ya no tengan que depender de los sellos discográficos. No habiendo nada que se interponga entre su mensaje artístico y la gente.Una escena que tiene exponentes en todo el país como el caso de Usted Señálemelo, Francisca y los Exploradores, Los Espíritus y muchas chicas talentosas como Marina Fages, Lucy Patané, Barbi Recanati y María Pien entre otras. Artistas que viven una suerte de hermandad ayudándose mutuamente montando recitales y prestándose equipos y que no creen en la falsa zanahoria de la fama en que si creían músicos de otras épocas.