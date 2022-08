Cerruti: “El Presidente no hizo ninguna comparación, la hicieron los periodistas”

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo hoy que “no hay ninguna instancia judicial que diga que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado”, negó que el presidente Alberto Fernández haya comparado al ex fiscal de la Causa AMIA con Diego Luciani, y responsabilizó a los periodistas.

“El Presidente Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche. La comparación la hicieron los periodistas”, enfatizó Cerrutti durante su conferencia de prensa semanal.

En este sentido, agregó que lo que hizo el Presidente fue recomendarle al fiscal Luciani leer más libros de derecho penal o la Constitución, porque “realmente es lamentable el alegato por la falta de pruebas y la inconsistencia que tiene”.

“No lo conoce, no sabe quién es, pero le recomienda que lea un poco más para entender que cuando alguien pide una prueba en principio tiene que probar que está hablando del autor de quien cometió dolo y que en este caso, en el alegato, en toda esta causa no hay ninguna prueba que incrimine a la vicepresidenta. Es un verdadero disparate jurídico y se está montando un show mediático judicial de persecución”, señaló.

Asimismo, Cerruti volvió a cargar contra los medios de prensa: “Les pedimos responsabilidad y no estar autoinventando notas y siguiendo el circuito de un comunicado de la Justicia, los medios que inventan una nota, la oposición que sale a hacer una denuncia. Es un circuito al cual ya estamos acostumbrados, pero me parece que no le agrega nada de tranquilidad a lo que debería ser la convivencia democrática”, enfatizó.

“El Presidente respondió preguntas de los periodistas en un medio que no suele ser solidario con las posturas del Gobierno, como parte de la libertad de expresión en la que creemos. Frente a una pregunta concreta, dijo lo que estaban diciendo los periodistas”, reiteró.