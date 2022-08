Sergio Massa: defendió a Cristina pero sugirió que hubo delito

El ministro de Economía Sergio Massa actuó dentro del coro de funcionarios y dirigentes del oficialismo que salieron a apoyar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de condena de 12 años por asociación ilícita. Pero Massa lo hizo con un matiz distinto: sugirió que pudo haber delito, pero que no necesariamente Cristina sabía lo que ocurría cuando era presidenta

"Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes", dijo Massa a través de Twitter, red social elegida para la campaña de apoyo a la presidenta.

Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes. pic.twitter.com/KbPQzaGJ62 — Sergio Massa (@SergioMassa) August 22, 2022

La palabra de Massa era esperada, pues fue uno de los dirigentes peronistas que más cuestionó al kirchnerismo luego de haber sido parte de la gestión de Cristina. Incluso en la campaña del 2015, cuando fue candidato a Presidente, decía que iba a meter presos a quienes habían cometido actos de corrupción durante esos años. El actual ministro se sumó al Frente de Todos en 2019 y gestó una aceitada relación con Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Ahora asumió como ministro de Economía, con el aval de Cristina.

En la previa al pedido de condena se había montado un operativo comunicacional de parte del oficialismo para apoyar a la Vicepresidenta. Alberto Fernández cruzó una barrera al haber hablado en nombre del Gobierno y cuestionando a la justicia. Massa se sumó al operativo de victimización de Cristina, pero a su manera.

En su mensaje sugiere que pudo haber delito, pero que si así fue quien era Presidenta no era parte. "Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes", menciona. Es decir, que según Massa pudo haber delito pero los hechos que cometieron los subordinados de Cristina no merecen imputación hacia la jefa. Allí apunta, como todo el Kirchnerismo y ahora el Presidente, a que no hubo asociación ilícita. Es que según su argumento lo que la justicia ha puesto bajo la lupa es el cargo institucional de Presidente. "Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes", dijo Massa. El punto de su enfoque está en que "los jefes no pueden ser responsables" por los delitos de sus empleados. En la cadena de mando hacia abajo también hubo pedido de condena para Lázaro Báez, José López y Julio De Vido. Lo que no queda claro si la indignación del Ministro también los abarca.

La tesis del Ministerio Público Fiscal es que con Cristina como organizadora se montó una organización criminal para robarle al Estado a través de la obra pública. Ese mecanismo funcionó con varias piezas clave: Lázaro Báez, Austral Construcciones, las empresas satelitales y el formato de retorno del dinero que el Estado pagaba por obras públicas.