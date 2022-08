Los amistosos de la Selección argentina previos al Mundial

Qatar 2022 está cada vez más cerca, y la Selección Argentina quiere prepararse de la mejor manera posible. Para eso, la AFA se encuentra en plena gestión para organizar dos amistosos ante selecciones de Concacaf. El equipo de Lionel Scaloni jugaría en Estados Unidos en septiembre para tener rodaje para la Copa del Mundo.

Argentina jugaría en Miami y en New York frente a Honduras y Jamaica respectivamente, entre el 20 y el 27 de septiembre. Según informó TyC Sports, el seleccionado de Scaloni se enfrentaría entre el 20 y el 23 a los hondureños en Miami, en tanto que el segundo encuentro sería entre el 25 y el 27 del mismo mes ante Jamaica, en New York. Por otro lado, no se confirmaron los estadios donde se disputarían los encuentros.

El equipo albiceleste, que viene de ganarle la Finalissima 3 a 0 a Italia y golear 5 a 0 a Estonia en la última fecha FIFA, sumaría minutos de juego frente a Honduras y Jamaica con los futbolistas que, casi con seguridad, estarán en Qatar 2022. Igualmente, ninguno de los dos combinados estará en la cita mundialista.

Para buscar rivales con un poco más de nivel, se había sugerido elegir a Corea del Sur y Costa Rica, ambos clasificados a la Copa del Mundo, pero finalmente quedaron descartados.

Argentina estrenará en estos amistosos la nueva camiseta titular que usará en Qatar 2022, que ya fue dada a conocer el mes pasado y que ya utilizaron en el campo de juego los seleccionados femeninos y juveniles.