El brillante y futurista televisor OLED vibrante de 97 pulgadas de LG

LG Display ha mostrado algunas ideas interesantes, ya que busca cambiar la forma en que funcionan los paneles OLED, desde postular factores de forma extraños hasta abordar niveles de brillo más tenues en comparación con las alternativas LED. Ahora, el fabricante de paneles está explorando un nuevo enfoque para el audio de TV OLED.

LG Display anunció la creación de un panel de TV OLED EX de 97 pulgadas que presenta el Cinematic Sound OLED (CSO) de la compañía, "que permite que la pantalla vibre y genere el sonido directamente desde la pantalla sin altavoces separados".

"Un sistema de sonido de 5.1 canales está integrado en la pantalla ancha, creando un rendimiento que ofrece un nivel cinematográfico de inmersión", dijo LG Display.

Sony ha utilizado una tecnología similar llamada Acoustic Surface en los televisores OLED desde 2017. Estos televisores tampoco usan altavoces y, en cambio, hacen vibrar los actuadores detrás de la pantalla. Sin embargo, Sony no comparte el Acoustic Surface con el sonido envolvente 5.1. En cambio, alienta a los usuarios a conectar su propio equipo al televisor y usar el televisor como canal central para una configuración de sonido envolvente.

Teniendo en cuenta que el audio provendrá de un punto central en lugar de todo lo que te rodea, es difícil imaginar que el gigantesco panel de TV de LG Display pueda brindar la experiencia de sonido envolvente de una sala de cine. Pero eso no quiere decir que el paisaje sonoro inducido por vibraciones sea inútil. Ningún audio de TV integrado puede competir con una configuración de cine en casa cuidadosamente construida, pero el último televisor con Acoustic Surface de Sony, el A9G , tiene una reputación positiva entre los revisores.

Más grande y más brillante

LG Display anunció su tecnología OLED EX en diciembre, diciendo que proporciona pantallas hasta un 30 por ciento más brillantes que las pantallas OLED estándar, gracias al uso de deuterio y el "algoritmo de tecnología EX" de la compañía.

Los televisores OLED EX están comenzando a lanzarse de marcas como LG y Philips , pero el tamaño de 97 pulgadas es una rareza entre los OLED. Se espera que el primer televisor OLED de 97 pulgadas de LG, el G2 , se lance este año.

Por ahora, la compañía hará una demostración del televisor OLED, junto con otros diseños OLED, en la conferencia K-Display 2022 de la Asociación de la Industria de Pantallas de Corea , que comenzó hoy y finaliza el viernes.