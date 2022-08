Día internacional del vinilo: Las razones detrás de esta celebración

Este 12 de agosto se celebra el día internacional del vinilo, un formato que en los últimos años ha vuelto a ganar fuerza en el mercado. Justamente el año pasado, un estudio publicado por la Industria Fonográfica Británica (BPI) reveló que el 2021 fue el año con más ventas de vinilo desde 1981, pues se vendieron más de cinco millones de discos en dicho formato.

Otro estudio, también realizado el año pasado, confirmó que los centennials compraron más vinilos que sus pares de la generación anterior, reforzando así el hecho de que este formato ya no es cosa del pasado. Por eso, y teniendo en cuenta que el vinilo sigue marcando tendencia en la actualidad, repasamos las razones por las que hoy se celebra su día.

La idea detrás de esta celebración surgió en California (Estados Unidos) en el año 2002 en el marco de un homenaje que coincidió con la fecha en que se inventó el fonógrafo -obra de Thomas Edison en 1877-. En dicho evento, los asistentes llevaron sus discos predilectos para compartir sus gustos con los demás.

Este hecho tenía un objetivo: no olvidarse de las viejas épocas y reivindicar una manera de escuchar música que parecía estar perdiéndose. A partir de allí, se fijó ese día como una fecha especial que reúne a coleccionistas, melómanos y locales de venta de discos en varias ciudades del mundo.

Los clásicos siempre vuelven

El vinilo es un formato que desde principios de la década del ‘50 formó parte de la vida de las personas, pero su imperio empezó a caer a finales de los ‘80 con la aparición del cassette, luego con el Cd y por último el gigante digital MP3.

El formato analógico dejo de fabricarse para dormir durante casi dos décadas lejos de los melómanos y amantes del formato, pero como la moda vuelve, y ante un mercado que se veía en guerra con la piratería, los vinilos volvieron para ofrecer un diferencial al momento de llegar a la casa de cada fanático o coleccionista, tanto en diseño como en calidad de sonido, tal es así que el 2021 fue el año con más ventas de vinilos desde 1981 y en 2020, por primera vez en 34 años, la venta de discos de vinilo superó a la de CDs.

Hoy en día debido a la alta demanda muchos artistas deben postergar los lanzamientos de sus álbumes para llegar con la producción de estos discos.

Discos emblemáticos fueron reeditados y hoy los artistas utilizan el formato como una alternativa más para llegar al público, ofreciéndole ediciones especiales con diferentes colores, transparentes, rojos, con imágenes en el disco y hasta con hologramas 3D.

Los vinilos más vendidos

Los vinilos más vendidos de la última década: Abbey Road, Dark side of the moon, Legend, Back to black y Thriller, no hace falta nombrar a los artistas, son emblemáticos como también lo son nuestros clásicos del rock nacional: Spinneta, Charly, Fito Páez y Soda Stereo entre otros. Todos estos volvieron en reediciones que hicieron feliz a muchos fanáticos y coleccionistas.