Hospital de Fiambalá: denuncian las pésimas condiciones del edificio

Personal de la salud denunció que hace seis años que hay fugas en las cloacas y que los baños del personal no tienen las condiciones mínimas que un espacio de salud merece.

En un video que se está viralizando, se denuncia las pésimas condiciones del edificio, que no es nuevo y que provocaron que en las últimas horas se produjera un derrame cloacal. Así lo refiere Lorena, quien con dolor y profundo malestar señaló “hoy no se pude trabajar en estas condiciones inalubres. Agua cloacal desbordada. Hace más de 6 años que se tranca, y las soluciones son temporales. Tenia dos pacientes hoy y no puede estar así”.

La profesional apunta que ya presentó nota a las autoridades y que en el transcurso de estos años no obtuvo soluciones.

Molesta plantea y aporta un detalle que suma aún más desagrado: “esto ya se comunicó muchas veces. Solucionen bien de una vez. Y el baño donde vamos todos quienes trabajamos en el hospital tiene por cadena una tira de gasa. Da ascooooo”.

La médica remata su posteo indicando que desde que llegó al hospital “siempre se parcha todo precariamente” y se pregunta con desazón: “¿Porqué nos hacen vivir y trabajar en estas condiciones insalubres?. ¿Adónde está el presupuesto justo y digno para estas cosas?".

El Hospital de Fiambalá, que pertenece al Área Programática nº10, la misma que en la visita del Presidente Alberto Fernández se manifestó marcando el reclamo del sector, ha viralizado las duras condiciones en las que deben trabajar. Recordemos que en la visita del presidente a esa localidad, el mandatario modifico su recorrido para evitar enfrentarse con los manifestantes.

El personal de salud de toda la provincia está de paro por 48 horas, tanto los que están afiliados a Aprosca como los que siguen a ATE Salud, que iniciaron un quite de colaboración en la previa de la Marcha de las Antorchas de esta noche. En ambos casos, la protesta es tanto por mejoras salariales pero también, y así lo vienen marcando los gremios como los mismos trabajadores y profesionales, para que los centros de salud públicos tengan mejores condiciones sanitarias y edilicias.