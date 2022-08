Dave Grohl, de Foo Fighters, anuncia su regreso como solista

Luego del fallecimiento de Taylor Hawkins en marzo de este año, Foo Fighters decidió cancelar su gira y tomarse una pausa. Sin embargo, eso parece haber llegado a su fin ya que Dave Grohl, líder de la banda, estaría listo para volver a los escenarios.

A excepción del anunció de una serie de conciertos como homenaje al icónico baterista, y unirse a Paul McCartney en Glastonbury 2022, la banda ha tenido poca actividad. Sin embargo, Grohl hará su regreso oficial como solista.

¿Cuándo y dónde se presentará?

El líder de la banda, Dave Grohl será uno de los artistas invitados al programa benéfico para veteranos de Joe Walsh, VetsAid de este año.

Grohl fue anunciado como "invitado especial" en el evento. El cual va a tener lugar en el recinto Nationwide Arena en Columbus, Ohio (Estados Unidos) el próximo 13 de noviembre.

Además del líder de Foo Fighters, también se presentarán las bandas: Nine Inch Nails, The Black Keys y The Breeders.

Sin embargo, será la banda de Walsh, James Gang, que cuenta con el baterista Jim Fox y el bajista Dale Peters, los más esperados de la noche. Esto marcará su primer concierto en más de 15 años, y se trataría de "un último viaje".

¿Cómo formaron el cartel?

De acuerdo al anuncio oficial, todas las ganancias netas de VetsAid irán directamente a organizaciones benéficas de servicios para veteranos de guerra de Estados Unidos.

La selección de artistas para el evento se realizó bajo el concepto de Ohio. Es decir, se debía ser del Estado de Ohio o que la banda se hubiese creado ahí.

Y es que Dave Grohl nació en Warren, Ohio, mientras que Nine Inch Nails se formó en Cleveland. Asimismo, Dan Auerbach y Patrick Carney de The Black Keys nacieron en Akron, Ohio.

Por otro lado, si bien Dave Grohl se presentará como solista, esto no significa que dejará Foo Fighters. Ya que también se presente en el Concierto Tributo a Taylor Hawkins con la banda.