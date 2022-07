Silvina Batakis, del apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a estar con un pie afuera del Ministerio

Hace menos de 48 horas, en Washington, Silvina Batakis le aseguró a la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, y a los principales inversores y empresarios de Wall Street que tanto su designación como su plan económico contaban con "respaldo de la coalición de Gobierno", incluida Cristina Fernández de Kirchner. Pero en el aire algo cambió. Mientras volaba desde Estados Unidos, Alberto Fernández compartía un improvisado almuerzo con los gobernadores peronistas donde les dio a entender que Sergio Massa será designado "súper ministro" de Economía con poder de decisión en distintas áreas clave del Gobierno.

Batakis pasó en apenas horas de contar con el apoyo de la coalición de Gobierno a su eventual remoción. La licuadora política de la Casa Rosada que ya se cargó a albertistas como Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Juan Manzur como representante de la liga de gobernadores y Daniel Scioli como efímera esperanza blanca del peronismo, ahora alcanza a Batakis. La llegada de Sergio Massa como súper ministro aún se está negociando. El tigrense no quiere sólo un cambio de nombres sino una reformulación de la estructura del Gabinete. Massa se juega un pleno político casi como última bala del Frente de Todos en medio de la crisis económica dominada por la suba de la inflación y la corrida cambiaria.

En Washington, Batakis ratificó este martes que las medidas que lleva adelante "cuentan con respaldo de la coalición de Gobierno". "Estamos en una coalición de Gobierno, y dentro de esa coalición de Gobierno hay un equilibrio, que efectivamente está dado para que podamos implementar estas medidas y vayamos desarrollando todo lo que tenemos que desarrollar para calmar un poco a la economía argentina", dijo en la capital estadounidense mientras Alberto Fernández negociaba su remoción para ser reemplazada por Massa en el Ministerio.

Ayer, Batakis y la viceministra Karina Angeletti partieron hacia el aeropuerto, para emprender el regreso a la Argentina, escoltadas por el embajador argentino en Washington DC, Jorge Argüello. El diplomático bebió el mismo veneno político de Alberto Fernández y ratificó el monolítico apoyo político a Batakis de parte del presidente, Cristina Fernández de Kirchner y Massa. Argüello habló sobre la "importancia del equilibrio político logrado dentro de la coalición en torno a la designación de Batakis" tras la renuncia de Martín Guzmán. "Su designación y las medidas que ha tomado en estas tres semanas gozan del respaldo de los tres pilares de la coalición. Esto no es condición suficiente pero sí es necesaria para restablecer cierta normalidad a la economía del país", fue la frase del embajador que casi se evaporaba de contenido al mismo tiempo que la pronunciaba.

Ese es el nivel de confianza y de cohesión política que el Gobierno nacional transmite en Washington en paralelo a la feroz corrida cambiaria y espiral inflacionaria que azota al país. La por ahora ministra de Economía podría ser degradada a Secretaria de Hacienda si Massa se convierte en súper ministro de Economía. Todo luego de exponer su plan económico y sus cartas credenciales ante el FMI y Wall Street con "total" apoyo de la coalición de Gobierno. Incluso la jefa del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, la cristinista Juliana Di Tullio llegó a afirmar que "es obvio" que Cristina Fernández de Kirchner "banca" a la nueva ministra de Economía a quien valoró por tener "todos los números en la cabeza" y también "a toda la gente".

"Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mí es obvio", respondió Di Tullio sobre el aval de la vicepresidenta a la titular del Palacio de Hacienda.

La legisladora consideró a Batakis una economista "peronista" y destacó que, en consecuencia, "tiene todos los números en la cabeza pero también a toda la gente, y eso es lo importante". Además, la elogió por ser "una mujer que tiene muchas agallas" y destacó su gestión al frente del Ministerio de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, al valorar que "ordenó las cuentas rápidamente".