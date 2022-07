Independiente perdió con Atlético Tucumán por 1-0 y profundizó su crisis

Atlético Tucumán profundizó la crisis de Independiente tras derrotarlo por 1-0 y se afianzó en la punta del torneo. El único gol del partido lo marcó Augusto Lotti al minuto de juego, después de una desatención del fondo del equipo de Avellaneda, que recibió otro golpe en una semana para el olvido.

El tempranero gol de Lotti cambió por completo los planes del Rojo que no pudo reaccionar al golpe. El equipo dirigido por Claudio Graf intentó jugar por abajo y buscó asociar a sus mejores futbolistas, aunque casi no llevó peligro al arco rival.

A los 30 minutos, Sergio Barreto vio la tarjeta roja pero el VAR, a cargo de Facundo Tello, llamó al juez principal Fernando Echenique y rectificó la decisión al advertir que la entrada del marcador central merecía una sanción de amarilla.

Sin embargo, once contra once, la reacción del “Rojo fue prácticamente nula y estuvo lejos de generar peligro en el complemento para llegar al necesario empate en busca de algo de paz.

El “Decano” tampoco estuvo fino para liquidarlo, por lo que se mantuvo el suspenso hasta los últimos minutos, cuando Damián Batallini dilapidó la chance más clara de cabeza y sentenció la derrota.

Con este resultado, Atlético Tucumán es el único líder del torneo con 22 puntos, a la espera de que juegue Argentinos Juniors (19), al tiempo que Independiente sigue en el fondo de la tabla con solo ocho unidades cosechadas en diez encuentros.

El partido se disputó sin público en la cancha de Platense por disposición de las autoridades de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, después de los incidentes ocurridos el viernes en la Asamblea de Socios en la sede del club.

Independiente podría seguir jugando a puertas cerradas

El partido, correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional, estaba programado para el sábado a las 18 en Avellaneda pero fue suspendido durante los disturbios.

La Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) evaluó la ciudad de La Plata y la cancha de Lanús como escenarios alternativos para el encuentro, pero finalmente se decidió por Platense por el compromiso de reprogramarlo lo antes posibles ya que la delegación tucumana permanece en Buenos Aires desde el viernes.

Esta modalidad de jugar en campo neutral y a puertas cerradas se evaluará para los siguientes partidos como local de Independiente, adelantó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio.

“Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda”, planteó.

“La gente no se va a calmar. Si pasa este partido (con Atlético Tucumán) y se organiza otro, ¿qué cambia?. Hay que ser honestos. Estamos hablando mucho con AFA y noto un interés de trabajar en equipo para apoyar esta medida. No vamos a poner en riesgo nada, el ministro (Sergio Berni) está más firme que nunca con esta idea”, aseguró.