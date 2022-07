Fernández apuntó contra el campo: “El país necesita los U$S20 mil millones que guardan”

El presidente Alberto Fernández firmó este viernes junto a gobernadores de 16 provincias, las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica.

En ese contexto, en plena escalada del dólar blue y la imparable inflación, reconoció los problemas económicos. “Son desafíos a los que le voy a poner el pecho”, aseguró. Además, apuntó contra el campo: “El país necesita los U$S20 mil millones que tienen guardados”.

El encuentro de este viernes al mediodía en el Museo del Bicentenario, con motivo del lanzamiento del “Programa Federal Construir Ciencia”, fue el escenario del Presidente para hablar en medio de las turbulencias.

“Yo soy consciente del contexto en que vive la Argentina. Y no lo descuido, lo tengo presente”, aseguró.

“La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”, apuntó Fernández.

“Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado han sido muy difíciles. No tiene que recordármelo nadie, en cada cana de más que gané está cada uno de los problemas”, expresó.

El mandatario destacó, en este sentido, la necesidad de que “la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados”. Además, pidió que se “movilicen” todos los sectores. “Los necesito movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes”, cerró.

El motivo del acto es por la inversión total de casi $9900 millones que implica el programa. El acto se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, según la agenda oficial. En medio del duro momento económico y político que atraviesa el Gobierno, Fernández se muestra con los mandatarios de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.