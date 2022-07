Liga tinogasteña de fútbol: Vuelve el fútbol de primera división

El Concejo Directivo de la Liga tinogasteña, hizo entrega de reconocimientos a ex jugadores y el municipio de Tinogasta se comprometió en efectuar un aporte económico para los premios del campeonato.



El pasado sábado, el intendente Sebastián Nóblega, junto al Vice Presidente de la Liga Tinogasteña de Fútbol, Eric Ortiz, el Sub Secretario de Infraestructuras Deportivas de la Nación, Sergio Palmas, la flamante Presidenta de la Liga Catamarqueña de Fútbol, Dra. María Sylvia Giménez, participaron del acto de lanzamiento del Torneo Apertura de la Liga Tinogasteña de Fútbol, que lleva el auspicio del Municipio de Tinogasta.

"Con el apoyo del Municipio de Tinogasta, para recuperar y dejar en condiciones el predio del campo de juego de la Liga, la entidad madre de los clubes del fútbol local, después de varios años, vuelve a ser protagonista de un certamen".

Durante el acto estuvieron presentes, Emiliano Gordin, Director de Competencias Nacionales, dependientes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Esteban Lobo, Director de Fortalecimiento Institucional de la secretaría de Deportes de la Provincia, el secretario de Deportes y Recreación, Oscar Bordón, el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada, y los presidentes de los diferentes clubes insertos en la Liga madre.

En esta oportunidad, el Concejo Directivo de la Liga tinogasteña, hizo entrega de reconocimientos a ex jugadores, dirigentes del fútbol local y demás autoridades, posteriormente se dirigieron hasta la mitad del campo de juego donde participaron del tradicional punto pie inicial, para luego dar Inicio con el primer encuentro de la fecha entre, Santa Rosa frente a San Vicente, la nueva incorporación al fútbol amateur local, cabe destacar que el equipo de San Vicente, es oriundo del distrito de Salado.

Cabe destacar, en una reunión con los presidentes de los clubes de fútbol, el intendente Sebastián Nóblega, y tras los planteos y las necesidades de la Liga como de los propios clubes para afrontar el certamen, se comprometió en efectuar un aporte económico de $100.000 para los premios del campeonato; y $20.000 por fecha para afrontar el costo de la terna arbitral del actual torneo.

En su visita a Tinogasta, la Dra. María Sylvia Giménez, Presidenta de la Liga Catamarqueña de Fútbol, indicó que esto era muy relevante debido a que “hace mucho que no se jugaba en esta cancha”, felicitó a los dirigentes y expresó que “este trabajo no podría haberse realizado sin el apoyo incondicional y la colaboración del Intendente Nóblega, me alegro mucho de que hoy puedan dar inicio a este torneo”.

Además recordó la importancia de poner a la liga regular porque “a partir de que las instituciones se regularizan son muchos los aportes que llegan, además de que se realizarán muchos trabajos con la liga de Capital en conjunto con otras provincias, y que se vienen cosas muy lindas para la Liga Tinogasteña”.

En este orden, Eric Ortiz, Vice Presidente de la Liga Tinogasteña de Fútbol, resaltó que verdaderamente es un “sueño cumplido”, que han estado trabajando mucho y que “finalmente llegó el día, estamos largando en nuestra cancha, en nuestra casa y la verdad me siento muy contento”

En cuanto a lo que significó haber contado con la presencia de la Presidenta de la Liga Catamarqueña de Futbol, comentó que; “Es algo muy importante debido a que es la primera mujer en hacerse cargo de la Presidencia de Futbol Catamarqueño, y la primera mujer en el País en hacerse cargo de la Liga”.

Informó también que la mayoría de las fechas del torneo se estarán jugando en la cancha de la liga, remarcando que “la organización pasará por todos los clubes y que una vez salvados todos los gastos, las ganancias van a ser repartidas entre las instituciones, debido a que los equipos lógicamente demandan sus gastos”.

Concluyó finalmente destacando que es muy importante el apoyo de todos los presidentes e invitó a la comunidad a que los acompañen todos los fines de semana, que estarán realmente muy agradecidos de contar con su presencia.

La organización del certamen, comentó que la doble jornada se desarrolló con normalidad y con una muy buena convocatoria de público, teniendo cinco partidos de primera división y cuatro del sub 15.

Resultados de la fecha

Sub 15

Esquiu (2) Deportivo La Paz (2)

Progreso (1) 14 de Agosto (1)

Racing (4) Tinogasta Central (1)

Estudiantes (2) Juventud Unida (0)

Primera división

Santa Rosa (1) San Vicente (1)

Deportivo La Paz (2) Esquiu (0)

14 de Agosto (2) Progreso (0)

Tinogasta Central (6) Racing (2)

Juventud Unida (4) Estudiantes (1)