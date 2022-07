Poncho 2022: Facundo Arana visitó el stand de Tinogasta

El actor Facundo Arana, volvió a Catamarca, esta vez para recorrer la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y los hizo acompañado del ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, y el secretario de Gestión Turística, Iván Mooney.

En el Pabellón de Turismo, el actor realizó un recorrido por la recreación de la histórica Iglesia de Anillaco, en el stand del Municipio de Tinogasta, en la ocasión fue recibido por el secretario de Turismo y Cultura, Marcos Stieb y equipo de trabajo, Arana compartió un momento e interactúo con los anfitriones.

Arana contó que quedó sorprendido por “la cantidad de gente que viene. Sabía que era así, pero verlo es muy impresionante, viene gente de muchos lados. Lo segundo que me sorprendió, para muy bien, es la organización. Ya soy asiduo concurrente a Catamarca. Lo que más me gusta es que cada vez que me acerco a alguien, me dice ‘gracias por visitar mi provincia’. Y esa cosa que tiene el catamarqueño a mí me encanta”.

El actor también valoró el trato que recibió por parte de los catamarqueños. “Ustedes tienen una de esas provincias que está tocada por Dios. Cada lugar donde vas, te recibe la gente y en todos lados hay cosas muy lindas para ver, tanto de las cosas que hizo Dios, como de las personas mismas”. finalizó.

Prensa y Comunicación