Soledad Pastorutti sorprendió con un nuevo look y revolucionó las redes sociales

Llegó al fin uno de los momentos más esperados de La Voz Argentina: el fin de las audiciones a ciegas y el comienzo de las batallas y con eso... el nuevo look para el jurado, integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. El cambio en la cantante de Arequito no pasó desapercibido y fue furor en las redes sociales.

En esta nueva etapa la jurado, que antes lucía una blusa negra y azul, lleva un vestido plateado de escote cruzado, mangas tres cuartos super corto, que deja ver sus piernas. En sus pies lleva sandalias con pulsera plateadas y una cadenita con el dije de un corazón en su cuello. Sin embargo la gran diferencia estuvo en su pelo, un poco más claro y bien lacio.

“Opaaa”, “Lo máximo, estás en tu mejor momento”, “Sos la guerrera”, “Eres un fuego, cuántos músculos”, “Más bomba”, “Te amo”, “Acorde a las batallas”, “Qué lomazo”, “Tips para tener ese rostro? el pueblo quiere saber” y “Lo que más brilla no es tu vestido sino tu belleza Sole”, fueron algunos de los elogios que recibió a través de su cuenta de Instagram donde tiene un millón y medio de seguidores y compartió las imágenes de la nueva etapa del reality de Telefe conducido por Marley.

No solo ella cambió de atuendo. Lali por ejemplo dejó el rosa para usar amarillo: botas a tono, vestido negro y saco oversize con ambos colores. Ricardo Montaner usó zapatillas bancas, pantalón negro y camisa multicolor en cuyo estampado predominaban el verde y el naranja y muy similares el uno del otro Mau y Ricky usaron pantalón de vestir y remera color salmón y bordó.

Hace unas semanas la Sole protagonizó un divertido momento cuando el dúo de hermanas integrado por Milagros y Ana Oviedo adicionaron con la canción “Me importas tú” y la eligieron como coach. De inmediato ella se acordó de sus inicios cuando cantaba con su hermana. “Un poncho para cada una. Quiero que revoleen el poncho para ver como se veían la Sole y la Nati cuando arrancaron”, pidió y se sorprendió cuando las participantes le dijeron que no sabían hacerlo.

“Es lo primero que tienen que aprender”, comentó entonces la cantante, que recibió el apoyo de sus compañeros de jurado. Y explicó: “Yo soy una laburante. Yo nunca te digo que no, ¿eh?”. Acto seguido, la Sole les mostró cómo se agarraba con firmeza el poncho, para luego revolearlo sobre la cabeza. Y se puso a cantar el tema dedicado a Atahualpa Yupanqui que la hizo famosa para que ellas pudieran practicar.

Sin embargo, al ver la performance de las hermanas, Pastorutti les dijo que iban a tener que “tomar la sopa” para poder hacer ese movimiento. “Clase de revolear el poncho”, dijeron ellas divertidas. Y Montaner les advirtió: “Mañana no van a poder mover los brazos”. “El poncho pesa...”, agregó Mau, mientras las muchachas iban a reunirse con su familia. Luego celebró la incorporación de las hermanas que completaron su equipo: “Necesitaba un dúo porque ya tenía uno, y la verdad es que a mí me gusta pensar las batallas un poquito más balanceadas. Y me parece que, cuando hay un solista y un dúo, no se da. Estoy pensando, no sé si va a terminar así... Pero el repertorio me pareció extraordinario y la forma de cantar me pareció interesante. También recordé mis comienzos”.