La zamba “Paisaje de Catamarca” es el nuevo himno cultural de la provincia

“No hay ninguna otra expresión artística y cultural de Catamarca o sobre nuestra provincia, que haya tenido la trascendencia mundial que ha tenido Paisaje de Catamarca. Muchas son las sociedades que han adoptado como Himnos Culturales a canciones o melodías con un fuerte arraigo entre sus pobladores, como una forma de reconocimiento a músicas y composiciones que acompañan varias generaciones”, argumentó ayer la autora del proyecto que finalmente se convirió en Ley, la diputada provincial de Catamarca Adriana Díaz.

El recinto de la pequeña Legislatura provincial cobró un momento de pura emoción cuando legisladoras y legisladores; cantores, cantoras; compositores, músicos, el reconocido locutor Jorge Álvarez y público espontáneo se unieron para cantar la emblemática zamba. Es que Paisaje de Catamarca es el himno catamarqueño más legítimo.

Aunque en 2011 se aprobara como Himno de Catamarca a la composición de 1978 del profesor y escritor Guillermo Gerván Varela, con música de José Moltó, que transita por distintos departamentos de la provincia (aunque omite dos), el más arraigado ha sido siempre Paisaje de Catamarca, inmortalizado en la versión de Los Chalchaleros; aquel con el que catamarqueñas y catamarqueños se reconocen en cualquier parte del mundo.

La zamba Paisaje de Catamarca fue compuesta por el cantautor Rodolfo Lauro María Giménez, conocido en el ambiente folclórico como “Polo” Giménez y registrada el 2 de noviembre de 1950. Desde entonces, aunque de manera informal fue creciendo en popularidad y cantada como himno. Ahora, por ley N° 5758 es formalmente declarada el Himno de las y los catamarqueños.

“La música, al igual que otras expresiones artísticas, suelen generar un fuerte arraigo con y en el pueblo y en la sociedad, en el sentido más amplio. Hasta ahora no se ha podido determinar la razón de esta empatía, de este arraigo misterioso de una melodía con una amplísima cantidad de personas, de un lugar, ciudad, país o del mundo entero. Este es el caso de Paisaje de Catamarca", señaló la senadora Virginia Del Arco como miembro informante del proyecto que había tenido media sanción en diputados el 16 de junio.

Una zamba con historia

Polo Giménez describe el nacimiento de la melodía en su libro De este lado del recuerdo: “Cuando las hermanas Vera-Molina cumplieron su contrato, los dueños de Mi Rincón, me hablaron para que siguiera como pianista del dúo Bustos-De Ciervi. Tocando con ese nuevo dúo, durante los bailes de carnaval del año 1949, en una noche en que la gente quería bailar y a mí se me había agotado el repertorio, me puse a improvisar melodías con la medida y ritmo que exigía la coreografía de cada danza y allí, esa noche, nació la música de Paisaje de Catamarca. Recuerdo que la toqué tal cual es, como si la hubiera tocado toda mi vida”.

“Enseguida la empezó a tararear el público; unos me pedían que la repitiera; otros me preguntaban cuál zamba era. Al final de la noche, el público la tarareaba como a una música popularizada. Aquella noche me fui a dormir con la rara sensación de que se había operado un cambio en mi vida. Desde entonces, cada vez que actuaba, tuve que repetir esa zamba varias veces”.