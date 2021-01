“Estamos trabajando para empezar las clases con protocolo el 8 de marzo”

El gobernador Raúl Jalil se refirió al inicio del ciclo lectivo en territorio provincial, y sostuvo al respecto que el Gobierno se encuentra "trabajando para empezar las clases con protocolos el 8 de marzo".

“Con mucho cuidado hay que ir viendo. En principio estamos trabajando para comenzar las clases para el 8 de marzo. Hay que comenzar con un protocolo, tienen que definir y participar los directores, los padres, si tenemos un buen protocolo y un acompañamiento de la sociedad, las clases van a empezar el 8”, confirmó Jalil, desde Chile, donde hoy se reunirá con empresarios y gobernantes.

Naturalmente, la discusión del inicio de clases no es solo en Catamarca o Argentina. “Es en todo el mundo. Acá (en Chile) hay toque de queda de las diez de la noche a las seis de la mañana, se están discutiendo las clases en todo el hemisferio sur, si van a ser presenciales o virtuales”, comentó Jalil. “Creo que hay que monitorear el sistema de salud; nosotros en Catamarca estamos pasando la primera ola con más de cien casos (diarios), cosa que no habíamos tenido, y atendemos a todos los pacientes en un hospital monovalente, tengan o no obra social”, destacó.

Respecto a cuándo comenzará la vacunación de los miembros de la comunidad educativa, el mandatario provincial aseguró que "estamos por terminar con la vacunación del sector salud en las próximas dosis que lleguen, para comenzar con Seguridad y Educación. Lo mejor que puede pasar es que las clases empiecen", resaltó.