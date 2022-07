Tom Chaplin anunció la salida de su nuevo disco

Tom Chaplin, cantante de Keane, anunció la salida de su nuevo disco llamado Midpoint. Según adelantó el artista, el material estará disponible a partir del 2 de septiembre y tendrá 13 temas cargados de emociones bajo la producción de Ethan John.

A sus 43 años, Tom reconoció que se encuentra en un punto de equilibrio, en un “punto medio” (midpoint). Esta es la canción que da nombre al disco, en donde la voz de Chaplin retrata a un hombre que está desconcertado y confundido con los pensamientos de su mediana edad.

Los detalles del nuevo disco

Estos sentimientos están captados en un film protagonizado por Niamh Cusack y dirigido por Lucy Bridger. Tom y su banda estarán de gira por el Reino Unido desde el 6 de octubre, con un show en el Montfort Hall de Leicester y terminando en London Palladium el 22 de octubre. Las entradas saldrán a la venta el 15 de julio.

El artista comenzó a escribir estas nuevas canciones hace dos años, cuando la gira de Keane llamda “Cause and Effect” se vio interrumpida bruscamente por la pandemia. Las canciones, todas fundadas en la reflexión y la imaginación, se grabaron en seis semanas en los estudios Real World de Peter Gabriel en Bath y en The Church de Paul Epworth en el norte de Londres.

“Me quedé en plan, guau, esto está desnudo comparado a lo que estoy acostumbrado”, admitió Tom en un comunicado. Y agregó: “Me pareció aterrador porque con los discos de Keane hay muchas capas para engrosar las cosas y llenar los espacios, pero este es un disco escaso”.

El músico definió que Midpoint, el lenguaje y las voces alcanzan nuevas y magníficas alturas. “Es melancólico y reflexivo, y totalmente atractivo”. “Hay espacio para algo matizado que explora una parte de la vida por la que todo el mundo pasa. Si puedo transmitir algo de eso y puede resonar con algo que la gente está sintiendo en sus vidas, estaré más que feliz con eso”, concluyó Chaplin.

Los anteriores trabajos solistas de Tom Chaplin como solista

The Wave (2016) fue su debut como solista y que tuvo como cortes de difusión “Hardened Heart” y “Quicksand”. En Twelve tales of christmas, segundo trabajo publicado al año siguiente, Tom buscó transmitir el espíritu navideño. “Es mi época favorita del año”, definió. “Under a million lights” y “Midnight Mass” fueron algunos de los temas incluidos.

Twelve tales of christmas se grabó en los famosos estudios de Abbey Road, fue producido por David Kosten e incluyó temas como el clásico “River”, de Joni Mitchell; “2000 miles”, de The Pretenders o el inmortal “Stay Another Day”, de East 17.