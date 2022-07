“Protocolo de Actuación ante situaciones complejas en las instituciones educativas”

Este trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Mediación Escolar, donde han tomado participación diferentes entidades gubernamentales, civiles, de salud, de infancia, la policía de la provincia, etc., contiene una ampliación y actualización del protocolo, como guía para brindarle a la comunidad educativa, herramientas de intervención en las situaciones complejas que se presentan en la cotidianidad de la Escuela.

“Ante la multiplicidad de problemáticas y escenarios que se presentan en la Escuela, ésta es una propuesta que plantea representar los conflictos y ver cómo solucionarlos a través de medios pacíficos de Mediación Escolar y esas herramientas sobre las que los equipos técnicos han trabajado, están plasmadas acá, en este protocolo”, dijo la ministra y agregó “lo primero que tenemos que trabajar en las escuelas es la prevención, es evitar llegar a estas situaciones y aquí somos todos parte, en la escuela cada miembro de la comunidad educativa hace de la armonía, del buen trato del respeto y del diálogo en cada institución, todos tenemos que poner un granito de arena a la hora de la prevención para evitar estas situaciones en las que se proteja principalmente las infancias y las adolescencias.

Centurión consideró además, que “otro de los temas que me parece importante destacar es el conocimiento que necesita la comunidad educativa de las normativas porque sin conocer las normativas no podemos proteger a los chicos. Una vez que una normativa se promulga, o se publica, se presume conocida por todos y tenemos la obligación de aplicarla todos, es importante esto y hay cuestiones y normativas que están vigentes hace mucho tiempo como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección Integral de los niños, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario y un montón de leyes que han sido enormes conquistas en todo este tiempo, y que tenemos la obligación de aplicarlas y es muy importante no perder de vista eso, es nuestra obligación como adultos aplicarlas y garantizarles a los chicos el derecho a la identidad, el derecho a ejercer sus derechos dentro de la Escuela y sobre todo preservarlos”.

En su discurso, la titular de la cartera educativa, mencionó que “hay otro punto interesante en todo esto y es no perder de vista que los docentes y equipos directivos tienen la obligación de denunciar y que también hay un estado que activa otros protocolos, porque hay un límite de la actuación, nosotros llegamos hasta la denuncia y luego deberán intervenir otros organismos. Estas herramientas van a ser de gran ayuda para los docentes cómo ya vienen siendo, esta es una ampliación de un protocolo que ya existía dentro del Ministerio, que ha incorporado nueva normativa, que se ha sancionado en este último tiempo, que debemos respetar. A veces, nos tenemos que volver militantes de la educación sexual, militantes de los derechos de los niños, porque nos debemos a ellos y que los chicos estén en las aulas es nuestro objetivo, para que estén acompañados, cuidados y protegidos”, concluyó Centurión.

Cabe destacar también, que el Protocolo será socializado y trabajado por los equipos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, luego del receso escolar, donde se presentarán las pautas y donde cada escuela podrá realizar consultas y recibir asesoramiento por parte de la dirección de Mediación Escolar.

Además este documento puede ser consultado en la página web del Ministerio de Educación, ingresando en: https://web.catamarca.edu.ar/sitio/noticias/6016-protocolo-de-actuacion-ante-situaciones-complejas-en-las-instituciones-educativas.html