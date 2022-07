Preparativos a una semana del inicio de la Fiesta del Poncho

El ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, dio a conocer como preparan el Predio Ferial a una semana de comenzar la Fiesta del Poncho, destacó el trabajo en conjunto que se lleva a cabo en el Predio para que todo se encuentro adecuado. Resaltó que el Patio de las Provincias ya se instala como también un lugar para entretenimiento de los más pequeños.

Los ranchos se están terminando y ya fueron licitados y otorgados. Este año se reemplazo las carpas por salones que quedaran fijos. Una parte de la feria abrirá a las 10 de la mañana, y la gastronomía desde el mediodía. La muestra cerrara a las 23:00 de modo que todos tengan la posibilidad de recorrer los pabellones y disfrutar del evento más importante de invierno.

“Mucha gente esta trabajando, se estar armando el salón de los municipios, he visto ferias internacionales y todos los stand aquí estarán a un buen nivel. La gente disfrutara de un predio con nuevo sistema de luces”, expresó destacando la decisión del Gobierno en poner recursos para las obras en el Predio Ferial.

“El armado del Patio de las Provincias son un total de 20 carpas al aire libre que se van armar a partir del lunes. Se armara este patio y será una novedad, porque todas las carpas están ya ocupadas, tendremos provincias desde el primer día mostrando sus artistas y artesanos.

La secretaría de Deportes está organizando actividades deportivas que reemplazara el parque de diversiones, habrá una plaza blanda también. Los chicos que vayan tendrán un lugar de entretenimiento, podrán disfrutar desde todas las edades, habrá un show gastronómico a cargo de UTGRA, habrá cocineros del interior que llegaran a mostrar sus platos, y estamos viendo de traer cocineros a nivel pais”, manifestó en declaraciones radiales.

Agregó que todos preguntan del Ponchito y aclaró que la fecha será en agosto en el mes de las infancias, será en el Predio Ferial. En cuanto a los ranchos, dijo que cada uno ya tiene un lugar para armar su negocio gastronómico.

“Teníamos 4 carpas del ministerio de esas carpas no estaban en condiciones, entonces con Infraestructura y ya no son carpas sino salones y quedan cerrados fijos, no demandara gastos en el armado en cada evento. Se fue rescatando lo que quedaba y se hizo un total de 5 salones del mismo formato”, explicó el ministro.

La hora de la feria comenzara a las 10:00 y la gastronomía a partir del mediodía, y la muestra total será a partir de las 14:00 hasta las 23:00 Finalmente dijo que la Fabrica de Alfombras quedara inaugurada, precisamente allí en el Predio Ferial.