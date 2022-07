Se inicia otra semana con Pedro Chaile como Presidente provisorio del CD

El exconcejal Daniello Cerezo que asumió en 2019 dijo que su alejamiento responde a cuestiones personales. A través de un comunicado, el funcionario explicó que, “hace varios meses vengo rindiendo para un ingreso a un espacio laboral relacionado a mi carrera, para la cual me preparé, y se dio esta oportunidad de presentarme a un concurso y lo conversé en mi familia y obviamente, con el Intendente Nóblega, con el cual me une una amistad y el proyecto político que nos tuvo juntos en esta gestión y por el cual seguiré trabajando, más allá que ahora lo haga desde otro lugar", explico Cerezo.

El ex funcionario del poder legislativo sostuvo que "fue difícil decidir, pero era una ocasión que no podía dejar pasar tampoco y por ello tomé esta decisión y la quería comunicar a toda la gente, porque muchos de ellos me dieron el voto de confianza y a los cuales les estoy muy agradecido y espero no haberlos defraudado”.

Cerezo fue secretario de gobierno en la primera gestión del intendente Sebastán Nóblega y desde diciembre de 2019 asumió como viceintendente cuyo mandato vencía el diciembre de 2023.

Desde la semana pasada y hasta tanto se resuelva esta situación, el concejal Pedro Chaile estará cargo provisoriamente del Cuerpo Legislativo.