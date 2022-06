“En Argentina no pasó como en el resto de los países del mundo, donde hubo un importante aumento de la inflación. Estados Unidos la cuadriplicó”, completo Raúl Chico, ministro de Integración Regional, Logística y Transporte.

El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de la provincia, Raúl Chico, afirmó que el “gran mérito del Gobierno nacional fue que la inflación no haya subido”, indicando que en todo el mundo el fenómeno económico se disparó y en Argentina se mantiene como en la gestión de Mauricio Macri.

“Ésta es la Argentina que nos toca vivir, donde ya sabemos que los que gobiernan son los grupos económicos”, dijo y agregó que “la inflación que hoy tenemos, que es la que dejó el gobierno de Macri, no se va a resolver hasta tanto los formadores de precios no den el brazo torcer y sabemos que habitualmente no lo hacen”.

A pesar de esta situación, Chico aseveró que “el gran mérito de este gobierno es que la inflación no haya subido”. En este sentido, argumentó que, en realidad, lo que sucede es que la inflación se mantiene en el orden del 60% anual. “En Argentina no pasó como en el resto de los países del mundo, donde hubo un importante aumento de la inflación. Estados Unidos la cuadriplicó”, señaló.

“Argentina tiene tres espadas de Damocles sobre su cabeza: heredó la gestión de Macri, le tocó la pandemia y ahora le toca la guerra. Aun así la inflación no se ha disparado. Si la inflación en el país actuara como en el resto del mundo, tendríamos que esperar incrementos del 150%, pero está igual a los índices que nos dejaron”, aseveró.

Luego de afirmar que “la inflación no se resuelve de un día para el otro”, cargó contra el expresidente Mauricio Macri al recordar que en campaña decía que “la inflación se resuelve en un ratito”.

“Lo decía porque él sabe que el motivo de inflación son los grupos económicos que fijan los precios y que los aumentan cuando quieren. Cuando desde el Estado se los quiere ajustar, desabastecen y ponen en peligro al Gobierno”, aseveró y añadió: “Cuando esto ocurre la gente inconscientemente se pone del lado del que le está robando y le echa la culpa al gobierno, ya sea porque aumentó el precio o porque no hay productos. Esto le pasó a todos los gobiernos”.