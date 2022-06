Una nueva encuesta desploma las aspiraciones del oficialismo de cara al 2023

La reconocida consultora Giacobbe reveló los resultados de una encuesta sobre opinión pública respecto al oficialismo. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostraron un crecimiento en su imagen positiva, al tiempo que descendió la negativa. Los encuestados también opinaron sobre los impuestos, el futuro del Frente de Todos y el gran problema actual del país.

Cristina Kirchner consiguió este mes una imagen positiva del 20.3% y una negativa del 72.2%. Fernández, por otro lado, alcanzó una imagen positiva del 15.9% y una negativa del 71.3%. Ambos mejoraron la imagen respecto al mes pasado. La vicepresidenta se respaldaba en mayo en una imagen positiva del 19.6% y una negativa del 73.2%. El presidente tuvo una imagen positiva del 11.7% y una negativa del 72.5% el mes pasado.

La primera pregunta realizada sobre el espectro político por los entrevistadores fue: "¿Cómo se siente usted?". El 71.9% optó por "Más cerca de la oposición" y el 24.3% eligió "Más cerca del oficialismo". El 3.8% restante no sabe y no responde.

Luego, se consultó sobre el partido político oficialista con la siguiente pregunta: "¿Cuál es su posición respecto del Frente de Todos?". El 23.2% respondió que quieren que gane las elecciones, el 65.5% que no, al 10.8% le da lo mismo y el 0.5% restante no sabe y no responde.

Posteriormente, los entrevistadores incursaron sobre el tema impuestos y el uso de estos: "¿Siente que los impuestos que paga se ven reflejados en servicios de calidad por parte del Estado?". El 22.5% de los entrevistados afirmó que sí, el 77.3% aludió que no y el restante 0.2% no sabe y no responde.

Por último, la consultora preguntó: "¿Cuál es el principal problema de su familia actualmente?". La consigna se basó en responder con una sola palabra. Las respuestas fueron: economía, inflación, inseguridad, trabajo, dinero, pobreza, corrupción, educación, salud e incertidumbre, entre los destacados.