Paul McCartney en Glastonbury y los Rolling Stones en Hyde Park desafían el paso del tiempo

El exintegrante de Los Beatles y los Rolling Stone se presentaron en dos mega conciertos en los que volvieron a demostrar que los abuelos del rock no están dispuestos a jubilarse.

Como si hubiera sido planificado, Paul McCartney y los Rolling Stones se andan pisando los talones en Inglaterra. Como viejos compañeros de ruta que son, este fin de semana el ex Beatle le rindió un homenaje a los Rolling durante su calentamiento previo al show en Festival de Glastonbury ya que la legendaria banda estaba a 200 kilómetros de distancia en el mítico Hyde Park, de Londres. Todo sucedió la noche del sábado en presentaciones que captaron la atención de miles de espectadores en fenómenos que vuelven a demostrar que la leyenda que construyeron unos y otros sigue vigente más allá del paso del tiempo, de las modas y los cambios culturales.

“Cantó a dúo ‘I’ve got a feeling’ con un John Lennon virtual, tocó el ukelele de George Harrison, rindió tributo a Jimi Hendrix con ‘Foxy Lady’ e invitó al fin de fiesta a Bruce Springsteen y Dave Grohl en un insólito trío la para la posteridad. Fueron en total 35 canciones, en 2 horas y 50 minutos de concierto que abarcaron seis décadas y consagraron a Paul McCartney como el ‘abuelo’ incombustible de Glastonbury a sus 80 años”, apunta la crónica del diario El Mundo, de España. “‘Cuando hacemos una canción de los Beatles, se encienden todos los teléfonos y es como una galaxia de estrellas”, dijo Paul McCartney mientras se sienta al piano. ‘Cuando hacemos una nueva canción, es como un agujero negro. No nos importa, los vamos a hacer de todos modos’”, señala un artículo de The Guardian, de Inglaterra, que describe al concierto como un eufórico viaje en el tiempo que culminó con la multitud cantando el estribillo de “Hey Jude” y aplaudiendo a esta figura clave del Siglo XX que acaba de festejar su cumpleaños número 80.

Por su parte, los Rolling Stones han cumplido 60 años desde su primer show en el Marquee Club de Londres con un espectáculo al aire libre en un festival de la capital inglesa. Sir Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood regresaron al Great Oak Stage para el verano británico en Hyde Park. Una vez más, se les unió Steve Jordan en la batería, luego de la muerte del baterista Charlie Watts el año pasado.

Sus actuales presentaciones en el Reino Unido forman parte de la gira Sixty con la que celebran sus 60 años de vida, que iniciaron a principio de mes, en Madrid. Como era de esperar, en aquella oportunidad llenaron el estadio. “Mick Jagger demostró que no es terrenal, que no pertenece al mismo mundo donde habitamos usted y yo. Su rostro, surcado por mil arrugas, es el de un hombre de 78 años. No su cuerpo: fibroso y elástico. Movió el trasero como solo él sabe hacerlo y siempre estuvo poderoso de voz. Se pasó la noche humillándonos a los que estábamos a sus pies por su derroche físico, teniendo en cuenta que va camino de los 80. Cantó de maravilla y bailó por una pasarela que le llevaba hasta el centro del césped con el micrófono dentro del pantalón y alzando las manos para calentar a la gente. Solo cabe preguntarse de qué pasta está hecho este hombre”, señaló la crónica del diario El País en aquella oportunidad.

Claro que a los pocos días de aquella noche a puro rock, en Ámsterdam, los Rolling debieron cancelar los recitales porque Jagger dio positivo en el test de coronavirus. Tras unos días de descanso, el músico volvió completamente recuperado. Lo demostró en el recital que dieron en Milán y lo volvió a demostrar en Londres en donde los legendarios rockeros interpretaron un set de 19 canciones durante algo más de dos horas de show, que contó entre su audiencia con la modelo Kate Moss y su esposo Jamie Hince, la diseñadora Stella McCartney y el exfutbolista Wayne Rooney.

Fue la primera vez que los Stones se presentaron en Londres tras de la muerte de su icónico baterista. “Es maravilloso estar aquí. En 1962 conocimos a un baterista de Wembley llamado Charlie Watts. Y, lamentablemente, esta es nuestra primera vez en Londres sin él. Nos gustaría dedicar este espectáculo a Charlie”, dijo el cantante que se repuso el año pasado a un episodio cardíaco. A las horas, Jagger, en su cuenta de Twitter, agradeció a la increíble audiencia que se congregó en Hyde Park, donde ya hay pautada una presentación de Elton John.

“Si incluimos a los hologramas, esta semana nueve músicos que suman 686 años -Paul McCartney, Elton John, los Rolling Stones y ABBA- vuelven a ser la mayor noticia cultural del Reino Unido. Los Stones dan un gran concierto en Hyde Park, los seres virtuales de ABBA continúan su viaje alrededor de una cúpula especialmente construida, John continúa su gira de despedida y McCartney celebra su 80 cumpleaños encabezando Glastonbury”, comienza una nota de la publicación inglesa The New Statesman en la que señala que los recientes recitales de los Rolling Stones y Paul McCartney demuestran que la hegemonía de la industria de la nostalgia no va a desaparecer.