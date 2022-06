Carlos Tevez fue presentado como nuevo DT de Rosario Central: “Podemos hacer historia”

Carlos Tevez inició este martes su carrera como entrenador. Tras confirmar su retiro como futbolista profesional, el Apache tuvo el puntapié inicial en la que es su primera experiencia como DT en Rosario Central. Su desembarco generó gran expectativa en los fanáticos de su nuevo club, pero también en todos los seguidores del fútbol argentino.



Se trató de un primer día agitado para Tevez, cuya llegada al club fue anunciada en horas de la mañana con un video en las redes sociales. Durante la jornada no solo tuvo su encuentro inicial con los jugadores en un almuerzo y dirigió su primera práctica -que fue a puertas cerradas- en el predio de Arroyo Seco, sino que también brindó una conferencia de prensa.

“Mi primer desafío como técnico es en Rosario Central por su gente. Tuve muchas ofertas de distintos clubes, pero Rosario tienen ese plus de la gente”, aseguró el Apache. Y se mostró confiado: “Si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia”.

Consultado sobre las versiones que corrieron en las últimas horas, el flamante entrenador del Canalla sostuvo con firmeza que todavía no ha pedido ningún refuerzo y que primero quiere observar a los actuales integrantes del plantel.

“Sé lo que significa un clásico, más en esta ciudad. Lo jugué en el país y acá debe ser una locura. Tengo conciencia de lo que nos jugamos”, señaló ante la pregunta sobre el esperado choque ante Newell’s, que será en la novena fecha.

Finalmente, confirmó que Carlos “Chapa” Retegui será parte de su equipo de trabajo una vez que se desvincule del cargo que tiene actualmente en el Gobierno de la Ciudad y adelantó que el plantel se trasladará en los próximos días a Buenos Aires para realizar una minipretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza.

“Tenemos que trabajar doble o triple turno para llegar a donde queremos. Va a ser para conocernos e implementar una idea de juego”, precisó.

Las mejores frases de Carlos Tevez en conferencia de prensa

* “Confío Plenamente que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo con Rosario Central”.

* “Para agarrar Central tuve que ver el plantel que tenía, confío mucho en estos jugadores. Todavía no pedí ningún jugador. Para el hincha el apellido Tevez es desconocido, pero eso abre muchas cosas. Se dijeron muchas cosas que no es verdad: no he pedido ningún refuerzo. Hace un año que dejé de jugar, Cuando legaba un entrenador no me gustaba que se hablara de refuerzos, entonces del otro lado eso lo respeto muchísimo. Quiero ver a los chicos, que me demuestren que quieren jugar en Rosario Central. Después de eso evaluaremos las posiciones a reforzar con mi equipo. Antes de hacer un scanner del equipo no podemos traer a nadie”.

* “Ahora pienso en hacer lo mejor posible el viernes para que se empiece a notar la mano. Es casi imposible pero lo intentaremos”.

* “No quería agarrar otros clubes, cuando me llamaron de Central dije que quería escuchar esa propuesta”.

* “Tenemos que buscar identidad, ADN como equipo. La gente se siente que sentir identificada. Tenemos que trabajar para encontrar el equipo, es lo más difícil”.

* “Quiero un cambio de actitud, en este club eso no se negocia. El que tiene que jugar lo tiene que demostrar en cada entrenamiento y partido. El que no, que que hable con el presidente que tiene las puertas abiertas para irse. Este club es un gigante dormido que tenemos que despertar. Lo tenemos que llevar a otro paso, a competir”.

* “Como futbolista siempre generaba estas cosas en los clubes Hoy estoy del otro lado dela raya y me sorprende, hay mucha expectativa. A la vez tranquilo, estamos trabajo mucho y de la mejor manera, siempre con la verdad que es lo más importante”.

* “Ayer en el entretiempo estaba repiqueteando, me daban ganas de jugar (risas), pero cuando estás del otro lado de la raya el jugador muerte, uno empieza a pensar diferente y mucho más frío. Hoy soy técnico, me gusta esta profesión, la disfruto”.

* “Mi forma de pensar no cambió, venimos con una idea clara. Sabemos que tenemos falencias como equipo y hay que afrontarlas. El equipo es una cosa de local y de visitante, por historia fue así. De visitante el nivel decae, tenemos que darles herramientas para que eso no suceda”.

* “Como entrenador pienso solamente en Central. Soy un agradecido, tengo la camiseta como técnico. La confianza de la gente me la voy a ganar con mi trabajo y con cómo me rinden los muchachos. Estoy feliz de estar acá y de dirigir a Rosario Central”.

* “Christian Bragarnik es un representante con muchos jugadores y técnicos, pero no va a tener ninguna injerencia. El que decide soy yo, nadie me va a poner un jugador o me lo va a sacar”.

* “Esto es integral: que los jugadores tengan los códigos y valores que teníamos antes. La educación es lo primordial”.

* “No pude hablar con Fideo (Di María), casi no hablo con mi señora del trabajo que tenga. Ojalá (venga), a quién no le gustaría, sobre todo con lo que significa para esta institución. Cuando esté más tranquilo lo llamaré. Sabemos la jerarquía que tiene y nos vendría muy bien para el plantel por la experiencia que le puede dar a los jóvenes”.

Su primer compromiso será el próximo viernes, desde las 19, cuando el Canalla reciba a Gimnasia La Plata en el Gigante de ,Arroyito por la quinta fecha de la Liga profesional.