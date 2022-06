Sylvester Stallone se luce como mafioso en el avance de su primera serie

Sylvester Stallone a sus 75 años no se queda de brazos cruzados. Recientemente llevó adelante el rodaje de la cuarta y esperada entrega de The Expendables. Tras quitarse el traje de Barney Ross, Sly le dio lugar a otro proyecto, Tulsa King, su primera serie. Es producción exclusiva de Paramount+ lanzó el primer avance, el cual deja en claro que el actor de Rocky también puede ser un implacable jefe de la mafia.

Esta historia nos lleva ante Dwight "The General" Manfredi (Stallone), un mafioso italiano envejecido que, después de salir de prisión y guardar silencio para no delatar a sus contactos, tiene la tarea de controlar y liderar una organización mafiosa en Tulsa, Oklahoma. Tulsa King surge de la mano de Taylor Sheridan, co creador de la exitosa serie Yellowstone, además cuenta con el apoyo de Terence Winter, conocido del género gángster, ya que fue el responsable de escribir y también producir en la aclamada serie de HBO, The Soprano.

La serie llegará a finales del 2022 y para ir preparando al público, Paramount+ lanzó un primer adelanto que muestra Dwight sale de la cárcel con un propósito en mente, volver a los negocios de la mafia. El teaser también adelanta la reunión de The General con los jefes y recibiendo la orden de ir a Tulsa.

Aunque el video no alcance a durar un minuto, es más que suficiente para mostrar que el trabajo de Stallone como mafioso dará que hablar. Como Sylvester siempre se ha puesto del lado de los buenos, verlo como el malo de la historia es más que interesante, lo que sin duda servirá para que Paramount sume suscriptores.

Además de Sly, la serie cuenta con las actuaciones de Garrett Hedlund, Andrea Savage, Andrew Olson, Zachary Brooks, Martin Starr y Domenick Lombardozzi, entre otros.

Seguramente conforme se acerque la fecha de estreno se presente el trailer completo, el que seguro mostrará de lo que es capaz Dwight Manfredi. Tulsa King tiene fecha de estreno para el próximo 13 de noviembre.