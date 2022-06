“Ustedes ya hicieron sus negocios con las autoridades del gobierno nacional, provincial y local”

La empresa Liex, que está instalada en Fiambalá desde 2018, desarrolla el proyecto Tres Quebradas para la explotación de litio y entraría en producción a finales de 2023. En la fase exploratoria, Liex ya había producido carbonato de litio grado batería de máxima pureza en su planta piloto.

Según comentaron representantes, la empresa había asumido el compromiso de concretar la mayoría de las compras en Fiambalá, pero solo se cumplió unos meses.

Por la crisis económica, que golpea más en el interior de la provincia y las bajas ventas, los comerciantes comenzaron a reunirse desde hace varias semanas para analizar la preocupante situación. En ese marco evaluaron que las inversiones millonarias de la minería no dejan beneficios a los comercios locales.

Es por ello que los comerciantes locales se unieron para expresar su malestar contra la empresa minera Liex por la falta de compras en ese municipio. El 90% de las pequeñas empresas de la localidad se autoconvocaron y asistieron al encuentro e intimaron a los representantes de las mineras que realicen sus compras en Fiambalá.

En el encuentro estuvieron, además de los Autoconvocados, los encargados de las áreas de Compras y de Recursos Humanos de Liex y una traductora.

“Es hora que reviertan la postura de traer todo de afuera, a nosotros no nos compran ni un clavo”, manifestó uno de los asistentes.

“Decenas de camiones pasan a diario por medio del pueblo trasladando insumos para la minera, pero aquí no cargan combustible, no se alojan, no comen, no dejan nada en Fiambalá, todo lo traen de otro lado. Además, ningún camión de la zona ha sido contratado”, afirmó otro participante en el encuentro.

Hace varios meses el gobierno municipal de Fiambalá anunció a los cuatro vientos que las empresas Liex-Zijin invertirán la suma de 380 millones de dólares, para la extracción de litio en la cordillera de Fiambalá, pero hasta ahora el comercio local no vio ningún beneficio.

Por tal motivo los comerciantes se mostraron unidos y fueron contundentes al manifestar: “Ustedes ya hicieron sus negocios con las autoridades del gobierno nacional, provincial y local. Su proyecto está en marcha, ahora es el momento de los comerciantes de Fiambalá, están sacando nuestras riquezas y no aceptaremos migas de ninguna clase, o trabajan con nosotros o se tendrán que ir”, expresaron cuando el encuentro empezó a ponerse álgido.

“No puede ser que el servicio de catering lo haga una empresa de Andalgalá que no compra ni un kilo de carne en Fiambalá, o que una empresa nacional abastezca de agua mineral al proyecto, cuando en Fiambalá tenemos una planta. Deben tener gestos y cambios inmediatos, sino nuestras actitudes serán otras”, señalaron los comerciantes que se mostraron unidos, pese a que en Fiambalá hay dos cámaras que los representan.

La empresa se comprometió a analizar los planteos y se volverán a reunir en los próximos días para evaluar la respuesta.