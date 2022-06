River empató ante Atlético Tucumán su segundo partido consecutivo

El encuentro fue arbitrado por Fernando Espinoza y otra vez, como en la primera jornada, River no pudo marcar ningún gol.

River no pudo con Atlético Tucumán y encadenó su segundo empate en el arranque del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Este sábado por la noche, en la fecha dos del torneo, el Millonario apenas igualó 0 a 0 en el Monumental. Un resultado incómodo para el local.

El encuentro fue arbitrado por Fernando Espinoza y otra vez, como en la primera jornada, River no pudo marcar ningún gol. Tampoco le anotaron. El mejor del partido fue el arquero de Atlético Carlos Lampe, que respondió cada vez que lo probaron.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo no pudo ganar ni en Florencio Varela ni este sábado en el Monumental, ante su gente. Intentó, buscó, pero no tuvo éxito: fue un empate que naturalmente no deja satisfecho al Millonario.

En River regresaron el arquero Franco Armani y el delantero Julián Álvarez, campeones con el seleccionado argentino en la Finalísima ante Italia, pero no hubo caso. Fue empate otra vez, mismo resultado que ante Defensa y Justicia.

Atlético Tucumán, por su parte, inició el campeonato con la igualdad ante Colón (1-1) en el José Fierro y necesita sumar para mejorar su promedio, ya que se ubica en una zona peligrosa en cuanto al descenso. Por eso el empate ante River le quedó bien al conjunto de Pusineri.

Los tucumanos están al borde de la zona roja, solo por encima de Sarmiento de Junín, Godoy Cruz de Mendoza y Patronato de Entre Ríos. Con el resultado de este sábado, el historial continúa favorable a River. El Millonario ganó cinco veces, empató cinco y perdió uno sobre 11 partidos jugados.