Ávila insiste en la estafa millonaria de Livent con complicidad de Corpacci y Jalil

El diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) respaldó los planteos del senador nacional Flavio Fama (UCR) en contra del Gobierno y de la senadora nacional Lucía Corpacci (FT), al señalar que el radical puso el foco "en temas que son muy importantes, como el relato del Gobierno en torno a la obra pública y el litio".

Consultado respecto del debate que se inició en el Senado de la Nación, Ávila consideró que "Fama estuvo muy bien" porque "planteó temas que son importantes: el relato en torno a la obra pública y el relato en torno a la minería y el litio". "De hecho ya no es relato. Acá hay una estafa millonaria de Livent con complicidad de (Lucía) Corpacci y el gobernador Raúl Jalil, por eso los denuncié penalmente", dijo el diputado en declaraciones radiales.

En esa línea, Ávila consideró que "Corpacci insiste con un relato absolutamente mentiroso y falso, en el que ella vino a mejorar las condiciones de la provincia en relación a las ganancias mineras". "Creo que Corpacci y Jalil han hecho los peores contratos de la historia, los convenios más vendepatria de la historia catamarqueña. El FCS no tuvo una buena política minera, pero obtenía el 20% de las utilidades de Bajo La Alumbrera, lo que significaba una enorme masa de dinero porque además recibía las regalías. Ella también recibió ese 20%, administró 250 millones de dólares que no sé en qué habrá invertido, pero el 75% de lo que administraba era de utilidades", recordó Ávila.

Para el diputado, si la exgobernadora "hubiera firmado con Livent el mísero 2% de regalías y un 20% de utilidades estaríamos en otra situación". "Pero nunca le exigió utilidades a las mineras", reclamó y aseguró que Catamarca "tiene que quedarse con el 51% de la totalidad de lo que se explote". "Ese es el modelo minero al que hay que avanzar para obtener 2.500 millones de dólares en los próximos años y cambiar la realidad de la provincia", enfatizó.

Ávila también destacó los planteos de Fama en torno al avión sanitario y remarcó que "es una vergüenza que una provincia pobre como Catamarca tenga un avión de 9 millones de dólares, que no se lo use como avión sanitario y que no esté equipado, porque es otra de las grandes mentiras", dijo, y sostuvo que "se lo usa para viajes de placer".

Por otra parte, el diputado adelantó que analiza ampliar la denuncia que presentó en Fiscalía Federal "o hacer una presentación más grande en Comodoro Py, porque también está afectado el erario público nacional por la subfacturación descarada de Livent". "También hay complicidad de autoridades nacionales", dijo y, al igual que había dicho Fama, remarcó que hará un seguimiento "de lo que se supone que tiene que pagar la empresa, que debería ser en dólares".

"También haré un seguimiento del precio de referencia que puso la AFIP. Hoy en Shanghái se está vendiendo en 78.000 dólares la tonelada de litio, no entiendo por qué hay que fijar un precio de referencia en 53 dólares el kilo si en Jujuy ya se vendía a 54. Hay que pelear todos los dólares posibles porque Catamarca los necesita", reclamó.