Los 14 estrenos de Netflix de la semana: ¡Llega “Peaky Blinders 6″!

Hay películas, series, documentales, infantiles y más en las novedades de Netflix para la semana que comienza. Entre lo destacado está la esperada sexta temporada de Peaky Blinders. También llega la nueva película de Adam Sandler, Garra, un drama centrado en el mundo del básquet.

SERIES

Peaky Blinders: Temporada 6 (10/6/2022)

Los Shelby sufren una pérdida devastadora. El fin de la ley seca vuelca a Tommy hacia el negocio del opio, obligándolo a aliarse con sus enemigos.

Intimidad (10/6/2022)

La filtración del video sexual de una figura política cataliza la historia de cuatro mujeres que recorren la débil línea entre la vida pública y privada.

Maternidad activada (8/6/2022)

Una experta en fertilidad queda embarazada tras hacerse una inseminación con el esperma de su exnovio mientras estaba ebria e intenta reconquistarlo.

La primera muerte (10/6/2022)

Enamorarse no es cosa fácil para las adolescentes Juliette y Calliope. Una es vampira, la otra es cazavampiros... y las dos están listas para matar.

PELÍCULAS

Garra (8/6/2022)

Cuando un desafortunado cazatalentos de básquetbol encuentra un jugador excepcional en España, se dispone a demostrar que pueden triunfar en la NBA.

El paseo 6: La excursión de 11 (8/6/2022)

Para poner orden en el viaje de su hija con sus compañeros de clase, un padre protector y su carismática suegra se aparecen allí sin invitación.

Pollonejo y el hámster de la oscuridad (10/6/2022)

Un joven explorador animal hace equipo con dos amigos para encontrar un poderoso artefacto antes de que su codicioso tío lo haga.

Árboles de paz (10/6/2022)

Cuatro mujeres de diferentes orígenes escondidas durante el genocidio de Ruanda forjan una hermandad inquebrantable. Basada en hechos reales.

DOCUMENTALES Y MÁS

Stand Out: Una celebración LGBTQ+ (9/6/2022)

Un nuevo evento especial directo del festival de comedia Netflix Is a Joke, en un espectáculo donde Netflix deja volar el humor.

Sé dócil: Oración y obediencia - Miniserie (8/6/2022)

Esta docuserie analiza el ascenso de Warren Jeffs en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su caso penal.

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute (10/6/2022)

Un homenaje al actor, comediante y presentador Bob Saget directo del festival Netflix Is a Joke.

That’s My Time with David Letterman (7/6/2022)

David Letterman invita a algunas de las estrellas ascendentes más candentes del stand up a actuar y sentarse a charlar.

NIÑOS Y FAMILIA

Tropa Acción: Temporada 2 (6/6/2022)

Los superhéroes Clay, Wren, Treena y Watts vuelven para hacer nuevos amigos, poner las cosas en su lugar y mantener a los villanos a raya.