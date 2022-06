Alberto Fernández cerró el acto de YPF en un tono conciliador con Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

El acto se realizó desde las 17 en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, donde tanto el jefe de Estado como la presidenta del Senado brindaron sendos discursos.

El mandatario y la vicepresidenta volvieron a compartir un acto después de haber participado de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1° de marzo pasado.

Luego de las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el que tomó la palabra fue el presidente. Alberto Fernández dijo: "Gracias Cristina por tus palabras. Tengo el privilegio de ser el presidente cuando YPF cumple 100 años. YPF no es una empresa cualquiera. Feliz cumpleaños a todos los que trabajan acá".

"La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner es muy importante para que todo el gas de Vaca Muerta llegue al resto del país", agregó el presidente de la Nación.

El presidente Alberto Fernández destacó la labor del general Enrique Mosconi en YPF y pidió al titular de esa empresa, Pablo González, que el complejo de Ensenada "vuelva a llamarse 'Petroquímica General Mosconi'".

"El mundo está demandando energía y se ha dado cuenta del valor de la energía. Vamos a seguir apostando al desarrollo y crecimiento de YPF. YPF nos da resultados muy buenos", afirmó.

"Gobernar sin endeudarse, es un acto de responsabilidad. Hay quienes quieren defender los intereses de algunos pocos. Entre 2015 y 2019, YPF fue cediendo, declinó la producción de gas y petróleo cada año. Cuando estás endeudado perdés libertad, me decía siempre Néstor", sostuvo el presidente.

Luego apuntó a la oposición: "Todos los que machacan sobre el desánimo de los argentinos, son los que anteriormente hicieron desastres". "No hay que olvidar, para no repetir las malas experiencias y las malas historias. No todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor", indicó Alberto al referirse a su 'vena hippie' que a "Cristina no le gusta".

"Veo con preocupación lo que pasa con los alimentos. El trigo que sale de Ucrania y Rusia no llega a África. Mientras se pelean en el Norte, sufrimos en el Sur, no puede ser que el trigo en este siglo se haya convertido en un arma letal. Le voy a seguir pidiendo al Mundo que pare esta guerra", manifestó el mandatario nacional.

"En Europa todos saben del potencial argentino, todos me hablaron de Energía, de Vaca Muerta, de sacar el gas de ahí y llevarlo a Europa. Cada vez que me hablaban de eso, nos hablaban del hidrógeno verde argentino. Mientras me hablaban de eso, yo les hablaba del hambre. Todos me dijeron que Argentina tiene una oportunidad enorme con la guerra, pero les respondí que eso no es ético, nadie puede tener una oportunidad en una guerra", aclaró Fernández.

"Ganar dinero no es indecente. Lo que es indecente, profundamente indecente, es que el dinero quede en manos de pocos. Nadie se salva solo", amplió.

Antes de finalizar el acto, el presidente fue contundente. "Sigamos construyendo la Argentina libre y soberana, con la que soñó Perón y Evita. Con la que soñaron Néstor y Cristina y con la que sueño yo".