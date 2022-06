Kate Bush autorizó a "Stranger Things" a usar su canción "Running Up That Hill"

“Running Up That Hill” apareció en un capítulo de la producción y gracias a este impulso su búsqueda incrementó explosivamente.

Kate Bush le dio permiso a Stranger Things para usar su canción Running Up That Hill porque es fanática de la serie.

Las reproducciones de la pista de synth pop de los 80 aumentaron en un 153 por ciento después de que la canción apareciera en la última temporada de la serie de Netflix.

El éxito de Bush aparece en el primer episodio, en un momento clave que involucra a Max Mayfield (Sadie Sink).

La canción, tomada del disco Hounds of Love de Bush, superó a Wuthering Heights en Spotify para convertirse en su título más popular en el servicio después de que experimentó un aumento en las reproducciones en Spotify.

Los gigantes del streaming lo describieron como "el mayor ganador en la lista global de Spotify".

¿Cómo llegó Running Up That Hill a Stranger Things?

Felder continuó diciendo que cuando aterrizó en ‘Running Up That Hill’, la canción "me impactó de inmediato con sus acordes profundos de la posible conexión con las luchas emocionales de Max y adquirió más importancia a medida que la canción de Bush se marinaba en mi conciencia".

"Me senté con mi coordinador de autorizaciones y presenté todas las escenas del guión para los usos de las canciones que conocíamos en ese momento”, continuó. “Conociendo los desafíos, procedimos a crear descripciones de escenas elaboradas que brindaran el mayor contexto posible para que Kate y su campamento tuvieran una comprensión completa de los usos. Cuando terminamos, estábamos nerviosos, pero emocionados y esperanzados”.

A continuación, la supervisora ​​musical tuvo que localizar al editor, lo que la llevó a Wende Crowley, vicepresidente sénior de marketing creativo, cine y televisión de Sony Music Publishing, quien recibió la solicitud.

"Nora Felder vino a nosotros antes de la pandemia para discutir la idea de usarla como la ‘canción’ de Max para esta temporada", dijo Crowley.

"Quería asegurarse de que estuviera dentro del ámbito de la posibilidad antes de que los (productores ejecutivos) The Duffer Brothers aceptaran la idea, ya que la canción iba a ser «un punto central en la historia de Max".

Crowley continuó: "Kate Bush es selectiva cuando se trata de licenciar su música. Y, por eso, nos aseguramos de obtener páginas del guión y material de archivo para que las revisara y pudiera ver exactamente cómo se usaría la canción".

Bush, siendo fanática del programa, les otorgó permiso después de comprender la intención y la visión de la canción.