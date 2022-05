Nóblega: "Nosotros estamos de paso y esta oficina quedará para siempre en Tinogasta”

En el acto institucional, antes del corte de cinta, de la UDAI ubicada en calle Pte. Perón, en pleno centro de la Ciudad, el intendente Sebastián Nóblega, agradeció a Fernanda Raverta, por las gestiones y la decisión política de inaugurar una oficina de ANSES en Tinogasta.

“Es una emoción enorme estar inaugurando una UDAI de ANSES, a mi no me gusta hablar del pasado pero detrás de esta UDAI hay una historia importante, porque existió un gobierno nacional que tenía otra mirada, Tinogasta tenía un Punto de Atención de ANSES y lo cerraron y con este nuevo Gobierno, no solo tenemos una oficina sino una UDAI y eso tiene que ver con el compromiso de Fernanda Raverta. Muchas veces visitamos casa por casa, haciendo trámites, con esto se beneficia no solo Tinogasta, sino todo el departamento”, dijo el intendente Nóblega.

“Hoy, después de una pandemia necesitamos tener empatía con la gente, y tener la solidaridad y la mirada puesta en el otro. Ésta UDAI es un sueño perseguido por mucho tiempo. No es casualidad, que tengamos hoy mujeres capaces detrás de este sueño, porque nosotros estamos de paso y esta oficina quedará para siempre en Tinogasta”, concluyó el intendente.

En la oportunidad, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, expresó: “Siento una alegría enorme estar acá, el compromiso asumido en Buenos Aires, era trabajar mucho para que este día ocurriera. Es posible que el estado abra puertas, en lugares nuevos”.

También, Raverta resaltó las dificultades de los pueblos del interior. “Es muy difícil abrir una oficina y es muy importante sobre todo en pueblos chicos. Tinogasta tiene lugares maravillosos, cuando queremos una familia protegida, sabemos que tiene que estar un trabajador de ANSES para recibir a una mamá de la Asignación Universal, un joven o una joven del PROGRESAR, necesitamos que haya un trabajador que le diga, podes estudiar y salir adelante. Y sobre todo si una persona necesita jubilarse, porque nos gusta resolver problemas concretos y acompañar a las personas en sus vidas. Necesitamos que pongan el corazón en la oficina, en la atención y en el compromiso con cada vecino y vecina”.

“Somos un gobierno que queremos que nuestros hijos vivan mejor, llegar más lejos, necesitamos que las personas cuenten con un Estado y un Gobierno que esté cerca de la gente. Gracias a todos, al intendente, por esta gestión, por lograr que estemos abriendo una nueva oficina”, ratificó Raverta.