Barrio Antena Satelitál: Un joven intento matar a su ex pareja, “de acá no salís viva” le dijo

La justicia local solo le fijo una restricción de acercamiento a la joven. Al parecer esta no sería la primera vez que el hombre es denunciado por violencia de genero.

“De acá no salís viva” la había amenazado su ex novio, quien la habría emborrachado y llevado a su casa, desde de Fiambalá a Tinogasta, donde al querer la joven retirarse, este la agredió físicamente y la estranguló con sus propias manos con claras intenciones de quitarle la vida, según denunció la víctima en la comisaría local, tras escapar de la violencia de su ex y refugiarse en la dependencia policial.

Según fuentes policiales, el hecho sucedió en un domicilio del barrio Antena Satelital, lugar al que llegó la víctima junto a su acusado, luego de haber participado de una fiesta el sábado pasado a la noche en la localidad de Fiambalá.

De acuerdo al relato de la joven, en horas de la madrugada del domingo, se encontró con su ex novio de 24 años, quien mediante engaños, la hizo beber y la subió en un automóvil. Al parecer la joven se quedó dormida y al despertarse estaban en la ruta camino a la ciudad de Tinogasta.

Al llegar al domicilio de mención, siempre de acuerdo a la denuncia, el denunciado continuó bebiendo y en un determinado momento comenzó a pegarle a la víctima e intentar asesinarla con sus manos. “De acá no salís viva”, le habría dicho el violento a la joven, quien dejó constancia de la situación en la denuncia.

Como pudo, la joven logró zafarse de las agresiones de su ex pareja y pidió ayuda en la policía, donde luego de contenerla la trasladaron al hospital para que fuera examinada por un médico y luego realizó la denuncia penal.

Sin embargo, al consultar con el fiscal de la causa, la policía recibió órdenes que se ubicara al denunciado y se le “notificara” de restricciones de acercamiento para con la joven, aparentemente sin que fuera ni siquiera llamado a declarar según lo indicado por voceros de la causa. Situación que causo malestar en razón que esta no sería la primera vez en que una joven, ex pareja del acusado, lo denuncia por episodios de violencia de género.