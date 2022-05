Bob Dylan vuelve a grabar "Blowin’ in the Wind"

Bob Dylan ha vuelto a grabar su clásico de principios de la década de los 60′ "Blowin’ in the Wind", que apareció originalmente en "The Freewheelin’ Bob Dylan". La pista actualizada es el debut de Ionic Original, un nuevo formato analógico desarrollado por T Bone Burnett, colaborador de Dylan desde hace mucho tiempo.

El disco único será subastado por Christie’s en Londres el 7 de julio. Según reportó Pitchfork, la grabación tendrá un precio base de oferta entre los 600,000-1,000,000 euros.

Primera vez que Dylan regraba la canción

La nueva versión de "Blowin’ in the Wind" marca la primera vez que Dylan graba la canción desde que rastreó la original hace 60 años. The Bard grabó la nueva versión el año pasado con Burnett, quien produjo el sencillo. Solo se ofrecerá una copia de esta nueva grabación de "Blowin’ in the Wind".

“Sesenta años después de que Bob escribiera y grabara por primera vez ‘Blowin’ in the Wind’, nos está dando una nueva grabación de su canción”, dijo Burnett en materiales de prensa.

Luego siguió: “Uno que es a la vez profundamente relevante para nuestro tiempo y resonante con décadas de la vida y la experiencia del artista. Estamos agradecidos con Christie’s por creer en el ‘Ionic Original’ y por presentar la magistral grabación de Bob al mundo de una manera única y significativa".